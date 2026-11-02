'11월 저작권 주간', 문형배 전 헌법대판관 토크콘서트 등 프로그램 개최

AI 핵심 요약beta
- 문체부 등이 11월 한 달간 저작권 주간을 운영했다
- 국제학술대회와 토론회로 생성형 인공지능 저작권 정책을 논의했다
- 교육·체험 행사와 지스타 연계 캠페인으로 저작권 존중을 확산했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)와 한국저작권위원회(위원장 강석원), 한국저작권보호원(원장 윤성천)은 11월 한 달간 '저작권 주간'을 운영하고, 저작권 존중 문화를 확산하기 위한 다양한 행사와 국민 참여 캠페인을 추진한다.
'11월 저작권 주간'은 2024년부터 이어온 '저작권 축제의 달'을 저작권 가치와 존중 문화 확산이라는 정책 목표를 강조해 재탄생시킨 통합 홍보 브랜드이다. 문체부는 '11월 저작권 주간'에 저작권 유관기관과 협력해 각종 행사와 온·오프라인 홍보를 펼쳐 국민의 저작권 인식을 높이고, 창작과 이용이 조화를 이루는 저작권 문화를 조성할 계획이다.
◆국제학술대회, 토론회 등으로 생성형 인공지능 시대 저작권 정책 방향 모색
11월 한 달 동안 국내외 전문가들과 함께 저작권 관련 국내외 동향을 공유하는 국제 학술대회와 토론회(포럼), 세미나 등을 연이어 개최한다. ▴11월 4일, '생성형 인공지능 시대의 학습 데이터와 저작권 기술'을 주제로 '2026 국제 저작권 기술 콘퍼런스(ICOTEC 2026)'와 ▴11월 12일, '생성형 인공지능과 저작권: 지속 가능한 창작 생태계 구축'을 주제로 2026 서울 저작권 포럼을 열어 인공지능 주도의 미래 환경에 대응하기 위한 저작권 기술과 정책 방향을 모색한다. 두 행사는 온·오프라인으로 함께 진행하며, 현장에 참석하지 못하는 국민도 실시간 중계를 통해 참여할 수 있다.
▴11월 5일에는 해외 지식재산 침해에 관한 주요 정책과 대응 방안을 논의하기 위해 관계 부처와 공공기관, 민간 협회·단체 등 33개 기관이 참여하는 '제10차 해외지식재산보호협의체'가 열린다. ▴11월 20일에는 위원회와 한국저작권법학회가 '인공지능 전환(AX) 시대의 기술변화에 따른 ｢저작권법｣의 입법적 과제와 쟁점(가제)'을 주제로 공동 학술세미나를 개최한다. ▴11월 25일에는 '제4회 저작권 보호 미래 포럼'을 통해 인공지능 학습 데이터와 인공지능 모델의 저작권 보호와 적법한 이용 전략을 논의한다.
◆저작권 교육·체험, '저작권 문화의 날' 행사, '저작권 토크 콘서트', 지스타 연계 저작권 홍보 상담 부스 운영 등 저작권 존중 문화 행사와 캠페인도 진행
저작권 가치와 존중 문화를 배우고 체험하는 행사도 마련한다. ▴11월 14일과 28일에는 국립저작권박물관에서 가족들이 저작권의 의미와 창작물 존중의 가치를 쉽게 배울 수 있는 교육·체험 행사를 진행한다. ▴11월 19일에는 위원회 서울사무소에서 '2026 저작권 인식 제고 공모전' 시상식을 열어 입상자 50명에게 국무총리상 1점, 문체부 장관상 5점 등을 수여하고, ▴11월 25일에는 영화 시사회(롯데시네마 진주혁신점)와 연계해 '저작권 문화가 있는 날' 행사를 진행한다. ▴11월 27일에는 위원회 진주 본원에서 문형배 전 헌법재판관과 함께하는 '저작권 토크콘서트'를 열어 창작자의 권리와 저작권 존중의 가치에 대해 이야기를 나눈다.
저작권 존중 문화를 확산하는 캠페인도 이어진다. ▴11월 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 국내 최대 게임박람회 '지스타(G-STAR)'와 연계해 저작권 홍보·상담 부스를 운영하고, 창작자와 업계 관계자의 저작권에 대한 다양한 궁금증을 현장에서 해소한다. ▴12월 2일에는 '저작권 보호 대상 시상식'을 열어 저작권 보호와 올바른 이용 문화 확산에 기여한 유공자를 격려한다. 위원회 공식 온라인 채널에서는 안무가이자 저작권 홍보대사인 리아킴과 함께 제작한 콘텐츠 영상(7편)과 짧은 영상(2편) 등을 차례로 선보이고, '눈치 게임 이벤트'와 '저작권 완전 존중 순간 포착 이벤트' 등 다양한 온라인 참여 행사를 진행한다. 이번 캠페인을 통해 국민들의 지속적인 관심과 참여가 저작권 존중 문화 확산으로 이어진다는 메시지를 전한다.
문체부 최영진 저작권정책관은 "생성형 인공지능이 창작의 모습을 빠르게 바꾸는 지금, 창작자의 권리를 존중하는 문화가 어느 때보다 중요하다. '11월 저작권 주간'이 일상에서 작은 실천으로 저작권을 지키고, 서로의 창작물을 소중히 여기는 사회적 분위기를 확산하는 계기가 되길 기대한다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com