"광안리 밤바다에 불꽃이 내린다"…7일 '제21회 부산불꽃축제'

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 7일 제21회 부산불꽃축제를 개최했다
- 해외초청쇼와 부산멀티불꽃쇼가 광안리 밤하늘을 수놓는다
- 시는 7000여 명을 투입해 안전관리와 교통대책을 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관람객 100만명 이상 안전 관리 철저
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 늦가을 밤 부산 광안대교 앞 바다가 화려한 불꽃무대로 뒤덮힌다.
부산시는 오는 7일 오후 7시 광안리해수욕장과 이기대, 동백섬 일원에서 부산의 대표 관광축제인 '제21회 부산불꽃축제'를 개최한다고 2일 밝혔다.
중국 선니(SUNNY)의 해외초청불꽃쇼에 이어 한화의 '부산멀티불꽃쇼'가 이어지며 마지막에는 시민과 현장 근무자를 위한 커튼콜 불꽃이 터진다.
부산멀티불꽃쇼는 '부산의 꿈'을 주제로 설렘·담대·환희의 3막으로 꾸민다. 25인치 초대형 불꽃과 나이아가라·웨이브 불꽃 등을 광안대교 멀티미디어 조명과 함께 선보일 예정이다.
관람 구역은 광안리해수욕장을 중심으로 이기대와 동백섬까지 이어진다. 시는 세 지점을 활용해 장소에 따라 서로 다른 각도에서 불꽃을 볼 수 있도록 했다.
본 행사에 앞서 낮 시간에는 공군 블랙이글스 에어쇼와 해변 북크닉, 초크아트·스크래치북 체험, 지역 인디밴드 버스킹 등이 열린다.
오후 6시부터는 시민이 사전에 접수한 사연과 신청곡을 소개하는 '불꽃 프롤로그'가 진행된다. 예고 불꽃 3회와 광안대교 시민 메시지 송출 후, 오후 6시 50분부터 터치버튼 세리머니와 카운트다운으로 본 행사를 연다.
유료좌석은 1만7000여 석을 운영한다. 지난해보다 약 3000석이 늘었으며 추가된 좌석은 외국인 관광객용 관광상품석으로 운영한다.
시는 해외 여행사와 글로벌 온라인 여행 플랫폼을 통해 좌석 판매 경로를 넓히고 부산 관광과 연계한 상품도 확대할 계획이다. 부산시민 대상 R·S석 10% 할인은 이번 축제에서 처음 적용되며 청년 문화패스 좌석도 지난해보다 2배 늘었다.
문화소외계층과 지역사회 공헌자를 위한 초청석 1300석도 마련됐다. 해군작전사령부와 협업해 다자녀 가족은 해군 함정에 승선해 바다에서 축제를 볼 수 있다.
시는 100만 명 이상의 관람객이 몰릴 것으로 보고 시 공무원 1921명을 포함해 경찰·소방·교통공사·시설공단·자원봉사자 등 7000여 명의 안전관리 인력을 배치한다.
광안리해수욕장 7개 구역, 관람 위험지역 9곳, 도시철도 6개 역사, 주요 진입로 16곳 등 42곳을 중점관리구역으로 지정했다. CCTV로 실시간 혼잡도를 확인하고, 백사장과 해변로에는 단계별 총량제를 운영한다.
응급의료부스 8곳과 구급차 32대, 비상통로 4곳도 확보한다. 카카오맵에서는 실시간 혼잡도, 일행 위치 확인, 화장실 등 편의시설 정보를 제공할 예정이다.
교통통제는 이미 시작됐다. 광안대교는 불꽃 연출용 시설물 설치를 위해 2일 오후 8시부터 상층부 일부 차로를 통제하고 4일부터는 하층부도 부분 통제한다.
행사 당일에는 광안대교 상층부를 오후 3시 30분부터 하층부를 오후 6시 30분부터 자정까지 전면 통제한다. 광안리해수욕장 주변 도로도 오전 10시부터 단계적으로 통제 구간을 넓힌다.
행사 종료 후에는 도시철도 증편과 시내버스 집중배차 등 대중교통 특별수송대책을 운영해 관람객 분산 귀가를 유도한다.
전재수 시장은 "시민과 국내외 관광객이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 유관기관과 협력해 준비부터 종료까지 안전관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com