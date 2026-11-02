전국 광역 단체장 11월 2일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사가 19일 강릉 ITS 세계총회에서 환영사를 했다
- 강릉 ITS 세계총회가 23일까지 이동성·연결을 주제로 열린다
- 전국 시도지사들이 11월 1일 회의·협약·행사에 참석한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-전입공무원 임용장 수여식 (10:00 신관 대회의실)
-IBK기업은행 업무협약식 (15:30 기업은행 본점)
▲신용한 충북지사
-11월 직원조회(09:00 도청 문화홀)
-화랑훈련 통합방위협의회(10:00 충무시설)
-범도민협의회 공공기관 2차이전 결의대회 (10:30 도청 문화홀)
-노사민정협의회 (11:00 여는마당2)
▲전재수 부산시장
-제47차 ASEAN+3 채권시장포럼(10:00 BNK 컨퍼런스홀)
-에미레이트 항공 부산지점 개소식(14:00 에미레이트항공 부산지점)
▲박완수 경남지사
-확대 간부 회의( 09:00도정회의실)
-고위직 4대 폭력 예방교육(10:00 도정회의실)
-경남 글로벌 대학혁신 페스타(13:30 CECO)
▲이원택 전북지사
-간부회의 (09:00 종합상황실)
-산은인프라자산운용 전주사무소 개소식 (13:20 한국산업은행)
▲ 이철우 경북도지사
-제1회 경상북도 임업인의 날(10:00 경북여성가족플라자)
-삼성SDS AI 데이터센터 기공식(15:00 구미국가산업단지)
▲추경호 대구광역시장
-예산정책협의회(07:30 국회 의원회관 1세미나실)
-투자협약식(14:30 산격청사 대회의실)
▲허태정 대전시장
-비상임특별보좌관 위촉식(민생, 소상공인, 노동, 기업지원)(8:30 응접실)
-신규임용자 사령장 수여(9:00 대회의실)
▲조상호 세종시장
-2026년 11월 교육청 소통·공감의 날 특강(9:10 교육청 대강당)
-신규공무원 임용식(10:30 여민실)
-국토공간대전환과 행정수도 완성을 위한 토크콘서트(13:30 여민실)
▲박수현 충남지사
-소상공인 기살리기 프로젝트(7:00 논산)
-시군 방문(8:30 논산)
-기자간담회(14:00 도청 프레스센터)
-청년정책 대토론회(15:30 대회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
-시의회 제2차 정례회 제1차 본회의(10:00 시의회 무안청사)
▲박찬대 인천시장
- 인천테크노파크 임시 이사회 (10:00 영상 회의실)
- 미국 필라델피아시 대표 단 접견 (11:00 대접견실)
- 민선 9기 공약 실천 계획 보고회 (15:00 나눔 회의실)
[전국 종합=뉴스핌]
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