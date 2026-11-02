무신사·29CM, 폴로 FW 신상품 동시 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 무신사와 29CM가 2일 폴로 랄프 로렌 신상품 캠페인을 시작했다
- 무신사는 9일까지 단독 다운 재킷과 카테고리별 릴레이 상품을 선보인다
- 29CM는 15일까지 여성 겨울 스타일링과 단독 다운 재킷을 공개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사와 29CM가 '폴로 랄프 로렌'의 2026 가을·겨울 신상품 캠페인을 2일부터 동시에 시작한다. 두 플랫폼은 각자 고객층에 맞춘 단독 콘텐츠와 상품을 내놓는다.
무신사는 2일 오전 11시부터 9일 오전 11시까지 캠페인을 연다. 단독 상품은 '호손 다운 재킷'(블랙·네이비)과 '고햄 다운 재킷'(다크 그린·베이지)이며, '고햄 글로스드 다운 재킷'은 무신사에서 먼저 발매한다. 2일 아우터를 시작으로 3일 스웨터, 4일 셔츠, 5일 잡화, 6일 스웨트셔츠를 매일 오전 11시에 소개하는 '릴레이데이'를 운영하고, 7일부터 9일 오전까지는 다시 아우터를 다룬다. 첫날 오후 8시에는 '무신사 라이브'에서 주요 상품을 소개한다.
29CM는 2일 오전 10시부터 15일 오후 11시 59분까지 브랜드 큐레이션 콘텐츠 '쇼케이스 플러스' 폴로 랄프 로렌 편을 공개한다. 29CM에서 처음 선보이는 브랜드의 겨울 아이템을 중심으로 여성 고객을 위한 윈터 스타일링을 담았다. 브라운·크림 컬러의 미드 웨이트 다운 퍼퍼 재킷은 29CM 단독 판매이며, 케이블 니트 울 캐시미어 카디건, 비튼 코듀로이 팬츠 등도 제안한다.
무신사 관계자는 "각 플랫폼의 시선으로 브랜드 고유의 헤리티지를 풀어낸 만큼, 고객들이 일상 곳곳에서 폴로 랄프 로렌만의 스타일을 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com