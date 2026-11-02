대구시, 겨울철 건축공사장 안전점검…12월 16일까지

AI 핵심 요약beta
- 대구시는 2일부터 12월 16일까지 민간 건축공사장 안전점검에 나섰다
- 대구시와 구·군, 전문가들은 겨울철 기상 변화와 안전관리 실태를 점검한다
- 중대 위험 요소는 사용 금지와 정밀점검 등 후속 조치를 신속히 시행한다
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콘크리트 양생 중 질식사고·화재 예방대책 등 중점 점검
[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구시는 겨울철을 앞두고 2일부터 12월 16일까지 지역 내 민간 건축공사장을 대상으로 안전점검에 나선다고 밝혔다.
이번 점검에는 대구시와 구·군, 관련 분야 전문가가 참여한다. 한파와 폭설, 강풍 등 겨울철 기상 변화에 따른 위험 요소를 사전에 파악하고 공사장별 안전 관리 실태를 확인할 계획이다.
주요 점검 항목은 ▲동절기 안전관리 계획 수립▲제설장비 확보 여부▲동파 우려 설비 상태▲화재 예방 조치 등이다. 또 저온에 따른 콘크리트 강도 저하를 막기 위한 타설 계획과 양생 과정에서 발생할 수 있는 밀폐공간 질식사고 예방대책도 살핀다.
강풍과 폭설에 대비한 ▲가시설물 안전 관리 대책▲시공 품질 확보를 위한 주요 공정 관리 상태▲소화설비 설치·관리 실태도 점검한다. 겨울철 지반 동결과 융해로 변형이 우려되는 흙막이 가시설의 안전성과 계측기 설치·관리 상태도 중점적으로 확인할 예정이다.
대구시는 점검 과정에서 현장 시정이 가능한 사항은 즉시 조치하도록 할 방침이다. 안전사고 발생 우려가 큰 중대한 위험 요소에 대해서는 사용 금지와 안내 표지판 설치, 정밀 점검, 보수·보강 등 후속 조치를 신속히 이행하도록 할 계획이다.
김병환 대구시 건축 주택국장은 "겨울철 건축공사장은 한파, 폭설 등 기상 여건과 현장 환경 변화에 따라 다양한 위험 요소가 발생할 수 있어 현장 중심의 꼼꼼한 안전 관리가 필요하다"며 "민·관 합동 점검을 통해 공사장별 취약 요소를 면밀히 살피고, 미흡한 사항은 신속히 개선해 안전한 공사장 환경 조성에 만전을 기하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com