[프로농구] BNK, '박지수 부재' KB에 82-53 완승...개막전 승리

AI 핵심 요약beta
- 부산 BNK가 1일 청주 KB를 82-53으로 꺾고 개막전 승리를 거뒀다
- 이소희가 17점, 박혜진이 14점으로 BNK 공격을 이끌었다
- 김소니아는 10점 15리바운드로 활약하며 승리에 힘을 보탰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=부산 BNK가 디펜딩 챔피언 청주 KB를 잡고 개막전 승리를 거뒀다.
BNK는 1일 청주체육관에서 열린 KB와 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 개막전에서 82-53으로 승리했다.
이날 이소희(17점 3어시스트), 박혜진(14점)이 BNK공격을 이끌었고, 김소니아도 10점 15리바운드로 힘을 보탰다.
KB는 송윤하가 11점 7리바운드, 사카이 사라가 11점 3리바운드로 분전했지만, 경기를 뒤집기엔 역부족이었다. 주전 빅맨 박지수의 부재가 크게 느껴졌다.
이날 1쿼터 13-13으로 팽팽했던 승부는 2쿼터에 갈렸다. 이소희가 2쿼터에만 9점을 몰아넣었고, BNK가 전반을 33-28로 앞서며 5점 차 리드를 잡았다.
3쿼터 이소희가 잠시 주춤했지만, 박혜진(6점)과 최이샘(5점)이 힘을 보탰다. 특히 최이샘은 3쿼터 종료 26초를 남기고 3점슛을 터뜨렸고, BNK가 14점 차로 간격을 더 벌렸다.
4쿼터에서 BNK는 김소니아와 이소희의 화력을 묶어 20점 차 리드를 잡으며 개막전부터 기분 좋은 승리를 챙겼다.
willowdy@newspim.com