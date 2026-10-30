[PO] 김영웅 감싼 삼성 박진만 감독 "실책할 수도 있어...5차전은 총력전"

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국시리즈(KS·7전4선승제) 진출을 눈앞에서 놓친 삼성 박진만 감독이 뼈아픈 수비 실책에도 선수들을 감쌌다. 최종 5차전에서는 가용할 수 있는 투수를 모두 투입해 승부를 보겠다는 각오를 밝혔다.

삼성은 30일 광주-기아 챔피언스필드에서 열린 KIA와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프(PO·5전3선승제) 4차전에서 2-4로 역전패했다.

[서울=뉴스핌] 삼성 박진만 감독이 30일 열린 PO 4차전에서 패배한 후 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.30 wcn05002@newspim.com

시리즈 전적 2승 1패로 앞서던 삼성은 이날 승리하면 KS 진출을 확정할 수 있었다. 하지만 7회말 수비 실책을 빌미로 3실점하며 승부를 내줬다. 양 팀은 2승 2패로 맞섰고, 한국시리즈 진출팀은 오는 11월 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 5차전에서 결정된다.

삼성은 선발 크리스 페덱이 5.1이닝 6피안타 1사사구 6탈삼진 1실점으로 호투했고, 최형우가 1-1로 맞선 6회초 솔로홈런을 터뜨리며 2-1로 앞서갔다.

그러나 7회말 1사 주자 없는 상황에서 3루수 김영웅이 김도영의 타구를 뒤로 흘리는 포구 실책을 범했다. 이후 해럴드 카스트로에게 동점 적시타를 허용했고, 한준수와 하주석에게 연속 적시타를 맞으면서 역전을 허용했다.

경기 후 박 감독은 "어제(29일)는 이겼으니까 실책을 하더라도 넘어갔는데 오늘은 실책으로 점수를 내주고 역전을 당했다"라며 아쉬움을 드러냈다.

그러면서도 선수들을 탓하지 않았다. 박 감독은 "우리 선수들이 준비를 잘했지만 경기를 치르다 보면 충분히 실책을 범할 수도 있다"라며 "다음 경기가 있기 때문에 오늘의 아쉬움을 빨리 잊었으면 좋겠다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 30일 열린 PO 4차전에서 7회 치명적인 포구 실책 범한 삼성의 김영웅. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.30 wcn05002@newspim.com

이어 "기본기를 잘 갖추고 있는 선수들인 만큼 단기전에서는 작은 플레이 하나로 승패가 좌우된다는 것을 충분히 느꼈을 것"이라며 "5차전에서는 준비를 잘할 거라고 본다"라고 덧붙였다.

사흘 휴식 후 선발 등판한 페덱의 호투에는 박수를 보냈다. 박 감독은 "오늘 잘 던졌다. 1점을 내줬지만 자신의 장점을 잘 보여줬다"라며 "그동안 KIA전에 약했는데 자기 역할을 충분히 해줬다"라고 평가했다. 이어 "사흘 쉬고 나왔는데도 구속이 잘 나왔고 경기 중반까지 하고자 하는 모습이 잘 나타났다"라며 만족감을 드러냈다.

포수 강민호의 몸 상태에 대해서도 설명했다. 강민호는 이날 타석에서 방망이를 끝까지 돌리지 못하는 모습을 보였지만 안타 2개를 기록했다.

박 감독은 "몸이 조금 불편한데 출전 의지가 강하다. 내일(31일) 쉬니까 몸 상태를 체크할 것"이라며 "던지는 것은 문제없는데 타격이 조금 어렵다. 그래도 안타 두 개나 치더라"라고 말했다.

좌익수 최형우의 수비를 둘러싼 아쉬움에 대해서는 "다른 선수가 나왔어도 잡을 수 없는 타구였다. 최형우는 자기 역할을 잘했다고 생각한다"라고 선을 그었다.

[서울=뉴스핌] 삼성 크리스 페덱이 30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3선승제) 4차전에서 KIA를 상대로 5.1이닝 1실점을 기록했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.30 football1229@newspim.com

이제 삼성은 물러설 곳이 없다. 최종 5차전 선발투수로 아리엘 후라도를 예고한 가운데 박 감독은 마운드의 모든 전력을 쏟아붓겠다는 계획이다.

박 감독은 "마지막 경기니까 쓸 수 있는 카드를 다 쓸 생각이다. 페덱과 최원태를 제외한 모든 투수가 나갈 수 있도록 준비해야 할 것 같다"라며 "내일 하루 쉬고 경기에 들어가는 만큼 불펜 투수들도 잘 준비해야 한다"라고 밝혔다.

선수들을 향한 믿음도 잃지 않았다. 박 감독은 "항상 어려울 때 잘 이겨냈다. 한 시즌을 치르면서 상대 팀보다 열세라는 평가도 있었지만 잘 극복했다"라며 "선수들이 지금까지 잘해왔으니 충분히 자기 역할을 해줄 거라고 믿는다"라고 강조했다.

이어 "내일 하루 쉬고 새로운 마음가짐으로 5차전에서 좋은 모습을 보여줄 것"이라고 다짐했다.

wcn05002@newspim.com