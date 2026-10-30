[프로농구] '꼴찌의 반란' 삼성, 소노 꺾고 KBL 최초 개막 9연승·1라운드 전승 달성

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 5시즌 연속 최하위에 머물렀던 서울 삼성이 한국 프로농구의 새 역사를 썼다. 개막 9연승과 1라운드 전승이라는 KBL 최초의 대기록을 달성했다.

삼성은 30일 고양 소노아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 원정 경기에서 고양 소노를 95-87로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 삼성 선수들이 30일 열린 소노와의 경기에서 승리한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KBL] 2026.10.30 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 삼성은 개막 9연승을 질주하며 단독 선두 자리를 굳건히 지켰다. 반면 2연패에 빠진 소노는 4승 6패로 7위에 머물렀다.

삼성은 종전 KBL 개막 최다 연승 기록인 8연승을 넘어섰다. 기존 기록은 2011-2012시즌 원주 동부(현 DB)와 2014-2015시즌 고양 오리온이 보유하고 있었다.

특히 삼성은 리그 역사상 처음으로 개막 첫 라운드에서 9전 전승을 거둔 팀이 됐다. 과거 라운드 전승 사례는 있었지만 1라운드를 무패로 마친 것은 이번이 최초다.

대기록의 중심에는 케렘 칸터가 있었다. 칸터는 32점 12리바운드로 더블더블을 작성하며 골밑을 지배했다. 이관희도 3점슛 3개를 포함해 18점을 올렸고, 크리스 맥컬러는 퇴장 전까지 15점 10리바운드를 기록했다. 저스틴 구탕 역시 11점 7어시스트로 힘을 보탰다.

경기 초반부터 치열한 공방전이 펼쳐졌다. 소노는 1쿼터에만 3점슛 6개를 터뜨리며 맞섰지만, 경기 시작 약 5분 만에 핵심 외국인 선수 자니 오브라이언트가 허리 통증으로 코트를 떠나는 악재를 맞았다.

삼성은 이 틈을 놓치지 않았다. 이관희가 연속 3점포를 터뜨렸고, 한호빈도 외곽에서 지원했다. 칸터까지 골밑에서 득점을 쌓으며 1쿼터를 32-26으로 앞섰다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 외국인 선수 칸터. [사진 = KBL] 2026.10.30 wcn05002@newspim.com

2쿼터에도 삼성의 기세가 이어졌다. 소노가 잦은 실책으로 흔들리는 사이 맥컬러가 덩크슛과 자유투로 득점을 보탰다. 한때 49-35까지 달아났지만 소노의 반격을 허용하며 전반을 54-46으로 마쳤다.

후반에는 분위기가 급변했다. 삼성은 3쿼터에만 실책 9개를 범하며 스스로 위기를 자초했다. 약 4분 동안 득점하지 못하는 사이 소노가 스카티 제임스와 이정현을 앞세워 추격했다.

설상가상으로 3쿼터 종료 1분 28초를 남기고 맥컬러가 두 번째 언스포츠맨라이크 파울을 범해 퇴장당했다. 삼성은 70-69, 단 1점 차로 쫓긴 채 마지막 쿼터에 돌입했다.

4쿼터 초반에는 소노가 이정현의 득점을 앞세워 78-76으로 역전했다. 개막 후 한 번도 패하지 않았던 삼성이 최대 위기에 몰린 순간이었다.

하지만 승부처에서 삼성의 집중력이 빛났다. 78-78로 맞선 경기 종료 4분 59초 전 구탕이 속공 상황에서 3점슛을 성공시키며 다시 리드를 가져왔다. 이어 이규태의 3점포와 이관희의 득점이 연달아 터지며 순식간에 86-78로 달아났다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 이관희. [사진 = KBL] 2026.10.30 wcn05002@newspim.com

소노가 막판 추격에 나섰지만 삼성은 칸터의 리바운드와 안정적인 경기 운영으로 리드를 지켰다. 종료 31.5초 전에는 이규태가 쐐기 3점슛을 터뜨리며 승부를 결정지었다.

소노는 제임스가 33점 13리바운드, 이정현이 22점으로 분전했지만 오브라이언트의 부상 공백과 승부처에서의 집중력 부족을 극복하지 못했다.

지난 5시즌 동안 최하위에 머물렀던 삼성은 올 시즌 완전히 달라진 모습으로 리그를 이끌고 있다. 외국인 선수들의 득점력에 국내 선수들의 고른 활약까지 더해지면서 개막 9경기를 모두 승리로 장식했다.

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