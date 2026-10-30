원주시, 제3기 공공건축심의위원 12명 위촉

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 30일 제3기 민간전문가·공공건축심의위를 출범했다
- 총괄계획가에 엄상권 한라대 명예교수 등 12명을 위촉했다
- 위원들은 2년간 공공건축·도시재생 사업 자문을 맡는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 30일 시청 7층 투자상담실에서 김정남 원주부시장을 비롯한 관계 공무원들이 참석한 가운데 '제3기 민간전문가 및 공공건축심의위원 위촉식'을 개최했다고 밝혔다.
이날 원주시는 총괄계획가로 한라대학교 건축학부 엄상권 명예교수를 위촉했으며 신규 위원 7명과 연임 위원 4명을 포함해 총 12명의 민간전문가와 공공건축심의위원에게 위촉장을 전달하고 제3기 위원회를 새롭게 구성했다.
위촉된 위원들은 향후 2년 동안 중앙부처의 주요 공모사업 기획을 지원하며 원주시가 추진하는 주오 공공건축 및 도시재생 사업의 기획 단계부터 디자인 방향 제시, 공간 구조 개선 등 종합적인 전문 자문 역할을 맡게 된다.
위원들은 위촉식 직후 간담회를 열고 원주시의 공공건축 현안을 공유했으며 관내 주요 공공건축 조성 현장을 직접 점검하고 보완점을 논의하는 등 현장 중심의 첫 공식 일정을 소화했다.
신좌근 원주시 건축과장은 "위촉된 총괄계획가와 공공건축 전문가들의 깊이 있는 지식과 자문은 원주시 공공건축 완성도의 발전에 기여할 소중한 자산"이라며 "기획 단계부터 현장과 긴밀히 소통해 시민들이 체감할 수 있는 품격 높은 도시 공간을 조성해 나갈 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com