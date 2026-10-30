[프로야구] KBO, 2026 한국시리즈 기념 공식 기념상품 출시

AI 핵심 요약beta
- KBO는 30일 2026 한국시리즈 공식 기념상품을 출시했다.
- 기념상품은 아노락 자켓과 모자, 기념구 등 3종으로 구성됐다.
- 상품은 이날부터 KBO 마켓과 프로-스펙스 온라인몰에서 판매됐다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 KBO 한국시리즈(KS·7전4선승제)를 기념해 공식 기념상품이 출시됐다.
KBO는 "2026 KBO 한국시리즈를 맞아 공식 기념상품을 출시한다. 이번 한국시리즈 기념 에디션은 아노락 자켓, 모자, 기념구 등 총 3종으로 구성되며, 한정판 상품으로 판매된다"고 30일 밝혔다.
한국시리즈 아노락 자켓은 기존 한국시리즈 점퍼와 달리 처음으로 아노락 스타일을 적용해 캐주얼한 디자인을 선보인다.
전면에 공식 엠블럼, 후면에 대형 트로피 그래픽을 배치해 한국시리즈의 상징성을 강조했다. 또한 기모 안감을 적용해 쌀쌀한 가을 날씨에도 야구 팬들이 따뜻하고 편안하게 경기를 관람할 수 있도록 실용성을 높였다.
모자는 한국시리즈 트로피를 형상화한 그래픽을 적용하고 전면 가장자리에는 선수들이 모자에 자신의 등번호를 직접 적는 모습에서 착안한 손글씨 스타일의 '26'을 더해 2026년을 상징적으로 표현했다. 챙 부분에는 '한국 시리즈(KOREAN SERIES)' 자수와 레드 라인으로 포인트를 더해 한국시리즈만의 개성을 살렸다.
기념구는 공식 엠블럼에 브러시 그래픽을 적용하고, 네이비와 레드 컬러를 조합해 한국시리즈 특유의 역동적이고 강렬한 분위기를 담아냈다.
한국시리즈 아노락 자켓과 모자는 한국시리즈 시구자들이 직접 착용할 예정이며, 시구자들이 착용한 제품과 동일한 제품을 이날부터 KBO 리그 공식 온라인 쇼핑몰 KBO 마켓과 프로-스펙스 온라인몰에서 구매할 수 있다.
willowdy@newspim.com