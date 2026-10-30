박상준 강서구청장 "명지소각장 2033년 폐쇄 세부 일정 조속히 마련해야"

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 강서구는 30일 명지소각장 폐쇄 협약을 체결했다
- 부산시는 시설 노후화 등을 고려해 2033년 폐쇄를 추진한다
- 양측은 대체 처리시설 확보와 단계별 이행계획을 마련한다
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환경영향조사 및 안전 관리 추진
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산시와 강서구는 노후화된 명지자원에너지센터(명지소각장) 폐쇄에 따른 행정 절차와 생활폐기물 처리 대책을 함께 모색하기로 했다.
부산 강서구는 30일 부산시청에서 전재수 시장과 박상준 강서구청장이 참석한 가운데 명지자원에너지센터(명지소각장) 폐쇄 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
명지소각장은 2003년 가동을 시작해 23년간 부산의 생활폐기물을 처리해 왔다. 시는 시설 노후화와 안전성, 향후 운영 적정성 등을 종합적으로 검토해 폐쇄 목표 시점을 2033년으로 정했다.
강서구는 지난 28일 부산시에 명지소각장 폐쇄를 촉구하는 건의문을 제출했다. 구는 폐쇄 시기 확정과 단계별 이행계획 수립, 부산시 차원의 폐기물 처리대책 마련을 요구했다.
시는 2030년부터 시행되는 생활폐기물 직매립 금지에 대응하려면 폐쇄 전까지 대체 처리능력을 확보해야 한다는 입장이다. 이를 위해 16개 구·군이 참여하는 공동 대응체계를 구축하고 안정적인 폐기물 처리 방안을 마련할 계획이다.
폐쇄 전까지는 명지소각장의 운영과 안전 관리도 이어진다. 부산시는 굴뚝자동측정기기를 통해 배출가스를 상시 측정·공개하고 주변 지역 환경영향조사를 시행할 방침이다.
강서구는 이번 협약을 폐쇄 절차의 시작으로 보고 부산시와 세부 일정을 협의할 계획이다. 폐쇄 시기와 단계별 추진 절차, 대체 처리시설 확보 방안 등을 구체화한다는 방침이다.
박상준 강서구청장은 "명지소각장 폐쇄 결정을 환영한다"면서도 "폐쇄 일정과 세부 이행계획을 조속히 마련해야 한다"고 말했다.
이어 "생곡소각장 건립은 명지소각장 폐쇄와 별도로 주민 의견과 환경 영향을 따져 판단해야 한다"고 덧붙였다.
news2349@newspim.com