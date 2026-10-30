전재수 부산시장 "명지소각장 2033년 폐쇄…환경 안전·처리 체계 강화"

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장은 30일 명지소각장을 2033년 폐쇄한다고 밝혔다
- 노후화된 소각시설은 폐쇄 전까지 배출가스 측정과 환경조사를 진행한다
- 부산시는 폐기물 감량과 재활용 확대를 통해 처리체계를 구축한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
환경 관리 및 처리 체계 구축 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 23년간 생활폐기물을 처리해 온 명지자원에너지센터(명지소각장)을 오는 2033년까지 폐쇄하기로 했다.
전재수 부산시장은 30일 오후 4시30분 시청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "명지소각장은 2033년 폐쇄를 목표로 안정적인 폐기물 처리체계를 구축하겠다"고 밝혔다.
이번 결정은 환경기술 및 환경산업 지원법 제13조에 따른 기술진단 최종보고서와 지난 28일 접수된 박상준 강서구청장의 폐쇄 요청을 반영한 결과다.
한국환경공단은 지난해 1월부터 이달까지 소각설비, 폐열보일러, 방지시설, 변압기 등을 진단했다. 진단 결과 시설 전반에 노후화가 누적된 것으로 확인됐다.
명지소각장은 지난 2003년 가동을 시작해 부산의 생활폐기물을 처리해 왔다. 시는 대규모 보수로 운영을 연장하기보다 노후 시설의 안전성과 향후 운영 적정성을 우선 검토했다.
시는 폐쇄 시점까지 굴뚝자동측정기기(TMS)로 배출가스를 상시 측정·공개하고 주변환경영향조사를 실시한다. 예산 범위 안에서 필수 개보수도 진행해 시설을 관리할 방침이다.
시는 2030년부터 시행되는 생활폐기물 직매립 금지에 대비해 2033년까지 안정적인 처리 체계를 갖추겠다는 계획이다.
이를 위해 폐기물 감량과 재활용 확대, 시설 효율화 방안을 검토하고 16개 구·군과 협의해 책임을 나누는 공동대응체계를 만들 계획이다.
브리핑에 앞서 부산시와 강서구는 시설 폐쇄에 필요한 사항과 생활폐기물 안정적 처리를 위한 업무협약을 체결했다. 이 자리에는 전재수 시장과 박상준 구청장, 강서구 지역 시의원이 참석했다.
전 시장은 "부산 전역의 폐기물 처리에 차질이 없도록 책임을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com