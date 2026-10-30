세종시, AI 활용 디지털 행정 고도화 속도

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 30일 정보화 연찬회를 열고 AI 행정서비스 고도화를 추진했다.
- 시와 산하기관 담당자 100여 명은 AI 기술과 행정 적용 사례를 공유했다.
- 공공기관 해킹 대응과 AI 에이전트 활용 등 협력 방안을 논의했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 인공지능(AI)을 활용한 행정서비스 고도화와 공공부문 디지털 역량 강화에 속도를 내고 있다.
30일 시에 따르면 이날 집현동 산학연클러스터지원센터에서 시와 산하기관 정보화 업무 담당자 100여 명이 참석한 가운데 '2026년 세종시 정보화 연찬회'가 열려 AI·디지털 기술 동향과 행정 적용 우수사례를 공유했다.
한국지역정보개발원 후원으로 열린 이번 행사는 최신 AI·디지털 기술 동향을 파악하고 우수사례를 공유해 정보화 업무 담당자의 실무 역량을 높이기 위해 마련됐다. 특히 기관과 부서 간 정보화 업무 협력 기반을 강화하는 데 중점을 뒀다.
이날 연찬회에서는 공공기관 해킹 사례 분석과 바이브 코딩을 활용한 공공서비스 보안 대응 방안, '집현전 AX LAB' 운영 성과, 체납 자동차 추적 등 AI 기술의 행정 적용 사례가 소개됐다.
특강에서는 최근 공공기관을 대상으로 발생한 해킹 사례를 분석하고 AI 기반 바이브 코딩을 활용해 공공서비스의 보안 취약점을 점검하고 대응하는 방안을 다뤘다.
이와 함께 시 인공지능디지털담당관실 홍순봉 주무관은 직접 개발·운영 중인 '집현전 AX LAB'의 성과와 체납 자동차 추적 등 행정 현장에 적용한 AI 에이전트의 개발 과정 및 활용 사례를 발표했다.
이날 참석자들은 기관별 AI 업무 현안과 추진 사례를 공유하고 AI 기술의 행정 적용 확대를 위한 기관 간 협력 과제도 논의했다.
김산옥 인공지능디지털담당관은 "인공지능 대전환 시대에는 정보화 담당자 한 사람 한 사람의 역량이 곧 행정 경쟁력"이라며 "앞으로도 보안은 더욱 강화하고 행정서비스는 고도화해 시민이 일상에서 체감하는 디지털 행정을 구현하겠다"고 말했다.
한편 시는 정부의 인공지능 대전환(AX) 정책에 맞춰 AI·데이터 기반 행정 전환을 추진하고 있다. '2026년 지방자치단체 디지털 수준 진단'에서 전국 광역시 가운데 상위 3곳에 선정되는 등 디지털 행정 역량을 인정받았다.
vincent977@newspim.com