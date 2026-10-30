공항·도심 약국까지…관광공사, 관광기념품 수상작 유통 판로 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 10월부터 관광기념품 수상작 판로를 확대했다
- 주요 면세점과 약국에 수상작을 입점해 외국인 구매를 지원했다
- 11월 20일부터 22일까지 DDP에서 관광기념품 박람회를 개최한다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 올 가을, 공항·도심 면세점과 즉시환급 사후면세 약국 등에서도 대한민국 관광공모전(기념품 부문) 수상작을 만나볼 수 있다. 한국관광공사(사장 박성혁)는 기념품 수상작의 유통 판로를 대폭 확대하고자 외국인 관광객의 주요 소비 거점에 우수 관광기념품 입점을 추진했다.
공사는 10월부터 주요 면세점에 우수 관광기념품을 선보인다. ▲판판면세점(8개 업체, 10.1.~'27.12.31.)을 시작으로 ▲롯데면세점 제주점(17개 업체 10.23.~12.31.) ▲신세계면세점 명동점(15개 업체, 10.29.~11.15.)에 순차적으로 입점을 지원한다. 이를 통해 외국인 관광객의 주요 이동·쇼핑 동선에 맞춘 유통 기반을 단단히 구축할 예정이다.
최근 외국인 관광객들 사이에서 새로운 쇼핑 명소로 떠오른 '약국'으로도 판매 채널을 확장한다. 약국 전용 플랫폼 기업 '팜스페이스'와 협력해 주요 거점 약국 내 입점을 추진하며, 오는 11월 '뷰티온누리약국 무신사뷰티 홍대점'을 시작으로 판매처를 단계적으로 늘려간다. 특히, 즉시환급 사후면세 서비스와 연계해 외국인 관광객의 구매 편의성을 대폭 높일 계획이다.
이번 입점 매장에서는 한국의 미와 실용성을 겸비한 다채로운 공모전 수상작을 만나볼 수 있다. ▲조선 왕실 베개 유물에서 착안한 '복을 담은 손목 베개' ▲산수화의 아름다움을 담은 전통놀이 '손안에 담긴 한국의 산, 색동공기' ▲'25년 공모전 수상작인 베스트셀러 '조선왕실 와인마개' 등 여행의 추억을 특별하게 간직할 수 있는 다채로운 아이템이 현장 쇼핑의 즐거움을 더할 예정이다.
송은경 공사 쇼핑숙박팀장은 "관광기념품은 단순한 여행의 추억을 넘어, 한국의 문화와 매력을 세계에 알리는 K-굿즈로 진화하고 있다"라며 "변화하는 관광객 소비 트렌드에 맞춰 새로운 유통 채널을 지속 발굴하고, 우수 관광기념품이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.
한편, 공사는 오는 11월 20일부터 22일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 '2026 대한민국 관광기념품 박람회'를 개최한다. 올해 공모전 수상작 25개를 비롯해 다양한 K-굿즈 기업과 지자체가 참가하며, ▲1:1 비즈니스 상담회 ▲다채로운 체험 프로그램 ▲기념품 특별 할인전 등이 진행될 예정이다.
jyyang@newspim.com