전재수 부산시장, 김진오 인구전략위 부위원장 접견…"세제혜택·국비지원 확대"

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장은 30일 김진오 부위원장과 인구 문제를 논의했다
- 전 시장은 기업·공공기관 이전과 거점대학 육성을 강조했다
- 지역 인구 감소에 따른 국비 차등 지원과 복지 재원 연장을 요청했다
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인구 문제 해결 협력 방안 요청
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 수도권 집중 완화를 위해 기업과 공공기관을 옮기고 지역 여건에 따른 국비 지원을 확대해야 한다는 목소리가 나왔다.
부산시는 전재수 시장이 30일 오전 부산 해운대구 영화의전당에서 김진오 인구전략위원회 부위원장을 만나 지역 인구 문제와 국가·지방정부 간 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
전 시장은 "수도권 일극 체제를 극복하려면 국가 차원의 구조적 인구전략이 필요하다"며 인구전략위원회의 적극적인 역할과 지원을 당부했다.
기업의 지방 이전을 유도하기 위한 세제 혜택 확대와 공공기관 이전, 지역 거점대학 육성 등 균형발전 정책을 강화해야 한다고 강조했다.
지역별 인구 감소 양상을 반영한 재정 지원도 요청했다. 지방 우대 원칙을 적용하고 인구 감소 정도에 따라 국비를 차등 지원해 지역 간 격차를 줄여야 한다는 취지다.
복지 재원 확보 필요성도 제기했다. 전 시장은 올해 종료 예정인 난임부부와 산모·신생아 건강관리 지원사업의 국비 보전을 연장하고 생애주기별 맞춤형 지원을 지속해야 한다고 언급했다.
시는 인구전략위원회와 협력해 지역소멸에 대응하고 인구활력 회복을 위한 정책을 추진할 계획이다.
전 시장은 "인구 문제가 출생아 수를 늘리는 데 그치지 않고 지역의 지속가능성과 국가의 미래를 좌우하는 과제"라고 규정하며 "인구전략위원회가 국가와 지방정부 간 협력 방안을 마련하는 역할을 해야 한다"고 말했다.
시는 인구전략위원회와 협력해 지역소멸에 대응하고 인구 활력을 회복하기 위한 정책을 추진할 계획이다.
ndh4000@newspim.com