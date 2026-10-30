내년 장기요양보험료율 5.78% 인상…세대당 월평균 '2만129원'

AI 핵심 요약beta
- 복지부는 30일 2027년 장기요양보험료율을 0.9994%로 확정했다
- 가입자 세대당 월평균 보험료는 2026년보다 1100원 오른다
- 노인 인구 증가와 돌봄 확대에 따른 재정 부담이 인상 배경이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
장기요양보험료율 0.9994%
올해 대비 월 1100원 '인상'
"향후 지출 증가 등 고려"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 2027년 소득 대비 장기요양보험료율이 0.9994%로 확정됐다. 이에 따라 가입자 세대당 월평균 장기요양보험료는 2026년 1만9029원에서 2027년 2만129원으로 1100원 늘어날 전망이다.
보건복지부는 30일 '2026년 제5차 장기요양위원회(위원회)'를 개최하고 이 같은 내용의 2027년도 장기요양보험료율을 확정했다.
2026년도 장기요양보험료율인 0.9448% 대비 5.78% 인상된 수준이다.
건강보험료 대비 장기요양보험료율은 13.90%로 정해졌다. 장기요양보험료는 건강보험료에 해당 비율을 곱해 산정된다. 건강보험료가 월 10만원인 가입자의 경우 장기요양보험료로 1만3900원을 납부하게 된다.
복지부는 현재 장기요양보험 재정은 안정적이라고 밝혔다. 다만, 돌봄이 필요한 노인 인구 증가와 지역사회 통합돌봄 확대, 장기요양 종사자 처우 개선 등으로 향후 지출이 크게 늘어날 것으로 예상돼 보험료율 인상 필요성이 논의됐다고 밝혔다.
실제로 2024년부터 2025년까지 2년간 장기요양보험 수입은 약 1조3000억원 증가했다. 반면 지출은 약 2조4000억원 증가했다.
복지부는 재정의 지속가능성을 위한 장기요양보험료율 조정 필요성과 보험료 인상에 따른 국민의 부담 여력을 함께 고려했다고 했다. 이를 종합해 소득 대비 장기요양보험료율을 전년대비 5.78% 인상하기로 결정했다는 설명이다.
현수엽 복지부 차관은 "초고령사회에서 장기요양보험이 어르신의 살던 곳에서의 생활을 뒷받침하는 핵심 제도로 자리매김할 수 있도록 보장성을 강화하고 서비스 질을 높이는 데 최선을 다하고 종사자 처우개선을 위해서도 지속 노력하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com