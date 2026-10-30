삼성 엑시노스, 스마트폰 칩 불황에도 점유율 상승

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 30일 스마트폰 SoC 점유율을 6%에서 8%로 높였다
- 글로벌 스마트폰 SoC 출하량은 메모리 가격 상승으로 21% 감소했다
- 미디어텍과 퀄컴은 점유율이 하락하며 삼성전자와 대조를 이뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
메모리값 상승에 중저가 직격탄…애플도 점유율 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 글로벌 스마트폰 반도체 시장이 메모리 가격 상승 여파로 급격히 위축된 가운데 삼성전자의 자체 모바일 애플리케이션프로세서(AP) '엑시노스'는 오히려 시장 점유율을 높인 것으로 나타났다.
전체 스마트폰 칩 출하량이 21% 급감하는 동안 삼성전자는 점유율을 6%에서 8%로 끌어올린 반면, 퀄컴과 미디어텍은 동반 하락하며 희비가 엇갈렸다.
30일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 3분기 글로벌 스마트폰 시스템온칩(SoC) 출하량은 전년 동기 대비 21% 감소했다. 메모리 가격 상승과 스마트폰 교체 주기 장기화, 제조사들의 보수적인 재고 운영이 복합적으로 작용한 결과다.
그러나 삼성전자의 글로벌 스마트폰 SoC 시장 점유율은 지난해 3분기 6%에서 올해 3분기 8%로 2%포인트 상승했다. 같은 기간 애플도 17%에서 21%로 4%포인트 확대했다. 반면 시장 1위 미디어텍은 34%에서 28%로 6%포인트 하락했고, 퀄컴은 25%에서 22%로 3%포인트 낮아졌다. 유니SOC 역시 14%에서 13%로 떨어졌다.
카운터포인트리서치는 삼성전자와 애플이 통합 공급망과 프리미엄 제품 중심 전략을 바탕으로 시장 위축에 상대적으로 잘 대응했다고 분석했다. 반면 중저가 제품 의존도가 높은 미디어텍과 유니SOC는 더 큰 타격을 받았다.
특히 삼성전자의 엑시노스 활용 확대가 퀄컴에 부담으로 작용했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈에 퀄컴의 스냅드래곤 8 엘리트 5세대와 자체 개발한 엑시노스 2600을 병행 탑재하면서 퀄컴의 공급 기회가 줄어든 것이다.
메모리 가격 상승도 시장 위축을 부추겼다. 스마트폰용 메모리 가격은 3분기 전 분기 대비 5~10% 올랐으며 4분기에도 5% 추가 상승할 전망이다. 일부 보급형 스마트폰 제조사들은 원가 절감을 위해 재활용 메모리까지 사용하기 시작했다.
카운터포인트리서치는 올해 글로벌 스마트폰 SoC 출하량이 전년 대비 20% 감소하고 내년에도 3~4% 줄어들 것으로 전망했다. 다만 2나노 공정 기반의 프리미엄 SoC 출하량은 내년에도 비교적 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상했다.
syu@newspim.com