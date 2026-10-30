코레일·한전KDN, 철도 안전·에너지 효율화 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 코레일과 한전KDN은 30일 철도 전력설비 기술개발에 나섰다.
- 두 기관은 전력설비 예측정비와 에너지관리시스템을 공동 추진한다.
- 11월 실무협의체를 구성해 재생에너지·AI 보안 실증을 진행한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 코레일과 한전KDN이 철도 전력설비의 고장을 사전에 예방하고 에너지 사용 효율을 높이기 위한 기술 개발과 현장 실증에 나선다.
한국철도공사(코레일)는 30일 오후 대전 본사에서 한전KDN과 철도 기반시설의 안전성 및 에너지 효율 향상을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 김태승 코레일 사장과 박상형 한전KDN 사장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.
이번 협약에 따라 두 기관은 철도 전력설비 안전 강화, 에너지 효율화 및 재생에너지 활용, 인공지능 전환(AX) 서비스 보안체계 검증 등을 공동 추진한다.
우선 전철변전소 등 주요 전력설비의 이상 징후를 조기에 감지하고 고장을 예방할 수 있는 예측정비체계(PdM) 구축에 협력한다.
철도역에는 에너지관리시스템을 시범 적용하고 열차 제동 과정에서 발생하는 회생전력과 태양광 발전설비를 연계하는 방안도 검토한다.
생성형 AI 등 신기술의 철도 업무 도입에 대비한 보안체계도 점검한다. 국가정보원의 국가 망 보안체계 가이드라인에 따라 업무 데이터를 중요도별로 분류하고 보안기준을 마련할 계획이다.
두 기관은 오는 11월 실무협의체를 구성해 세부 협력 과제를 확정하고 현장 실증을 추진할 예정이다.
김태승 코레일 사장은 "철도시설의 위험 요소를 사전에 파악하고 에너지 효율과 AI 활용의 안전성을 높이는 데 협력하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com