대전교통공사, 동구 쪽방촌서 '따뜻한 겨울나기' 봉사

AI 핵심 요약beta
- 대전교통공사는 30일 동구 쪽방촌에서 주거환경 개선 봉사를 했다
- 임직원 20여 명은 10가구 전등 교체와 전기설비 점검을 했다
- 공사는 화재 예방 활동과 함께 나눔기금 100만원을 기탁했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전교통공사 임직원들이 겨울을 앞두고 쪽방촌 주민들의 안전한 생활을 위해 전등 교체와 화재 예방 봉사에 나섰다.
대전교통공사는 30일 대전 동구 쪽방촌에서 대전시 사회혁신센터, 동구 쪽방상담소와 함께 주거환경 개선 활동을 펼쳤다고 밝혔다.
이날 봉사에는 성기문 기술이사와 유서균 노동조합 사무처장, 공사 기술봉사회 회원 등 20여 명이 참여했다.
참여자들은 쪽방촌 10가구를 찾아 낡은 형광등을 교체하고 전기설비를 점검했다. 겨울철 화재 위험 요소를 살피고 쌀과 안전 멀티탭 등 생활용품도 전달했다.
공사는 동구 쪽방상담소에 '한마음 나눔기금' 100만원을 기탁했다.
성기문 기술이사는 "작은 전등 하나가 주민들의 일상을 밝히고 안전을 지키는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 봉사활동을 이어가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com