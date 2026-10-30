대전교육청, 호주 브리즈번과 직업교육 교류·협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 30일 호주 브리즈번시를 방문해 직업교육 교류를 논의했다.
- 양측은 글로벌 현장학습 성과를 공유하고 지속적인 협력 방안을 모색했다.
- 참여 학생들은 현지 학습 경험을 발표하며 자신감과 도전정신을 전했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 호주 브리즈번시와 직업교육 교류·협력을 강화하고 글로벌 현장학습의 지속적인 발전 방안을 모색했다.
30일 시교육청에 따르면 오석진 교육감 등 방문단은 이날 호주 브리즈번 시청을 공식 방문해 스티븐 황(Steven Huang) 브리즈번 시의회 부의장과 환담했다.
글로벌 현장학습 참여 학생들과 함께 브리즈번시가 마련한 환영 행사도 참석해 현지 교육 교류의 의미를 나눴다.
이번 방문은 지난 2012년부터 브리즈번에서 운영해 온 직업계고 글로벌 현장학습을 기반으로 양 도시 간 교육 협력 관계를 강화하고 직업교육 교류를 지속하기 위해 마련됐다.
이날 오 교육감은 스티븐 황 부의장과 글로벌 현장학습 운영 성과와 향후 직업교육 교류·협력 방안을 논의했다.
환영 행사에서는 글로벌 현장학습에 참여한 학생 대표가 영어로 현지 학습 경험과 소감을 발표해 의미를 더했다.
이 자리에서 학생 대표는 "영어 학습과 호주 생활을 통해 의사소통 능력을 높이고 새로운 문화를 이해하는 계기가 됐다"며 "낯선 환경에 적응하는 과정에서 자신감과 도전 정신도 얻을 수 있었다"고 소감을 전했다.
오 교육감은 "브리즈번에서의 경험이 학생들의 시야를 넓히고 미래를 설계하는 소중한 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 대전과 브리즈번 간 직업교육 교류와 협력이 지속될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com