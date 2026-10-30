고창군 민선9기 공약이행평가단 출범…80개 공약 점검

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 30일 민선 9기 공약이행평가단을 공식 출범했다.
- 평가단은 군민 30명으로 구성돼 공약 추진과 이행 여부를 점검한다.
- 고창군은 5대 분야 80개 과제를 군민 의견과 함께 추진할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5대 분야·20대 전략·80개 실천과제 모니터링, 정책 신뢰성과 투명성 강화
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 고창군이 민선 9기 군정 공약의 이행 상황을 군민과 함께 점검하고 정책 추진의 투명성을 높이기 위한 평가체계를 가동했다고 30일 밝혔다.
고창군은 이날 민선 9기 공약이행평가단 위촉식을 열고 군민 30명으로 구성된 평가단을 공식 출범했다.
평가단은 공개모집을 통해 선발됐으며 민선 9기 4년 동안 군민 대표로 활동한다. 공약사업 추진 상황을 점검하고 이행 여부를 평가하는 한편 군정에 대한 의견과 개선사항을 제안하는 역할을 맡는다.
공약 실천계획 변경이 필요한 경우 관련 사항을 심의하는 기능도 수행한다.
이날 위촉식에서는 평가단 위촉장 수여와 함께 민선 9기 공약사업의 추진 방향과 주요 내용에 대한 설명이 진행됐다.
고창군의 민선 9기 공약은 5대 분야, 20대 전략, 80개 실천과제로 구성됐다. 군은 평가단의 지속적인 모니터링과 군민 의견 수렴을 통해 공약 이행 역량을 높이고 사업을 차질 없이 추진할 계획이다.
심덕섭 고창군수는 "정책 추진 과정에서 군민의 목소리에 더욱 귀 기울이고 군민이 만족할 수 있도록 현장 중심의 행정을 펼치겠다"고 말했다.
심 군수는 민선 8기 출범 이후 실시된 네 차례의 공약이행 평가에서 4회 연속 우수 등급을 받은 바 있다.
gojongwin@newspim.com