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靑 "의원 비자 거부, 한미 현안과 별개…전작권, 조건 맞춰 임기 내 전환"

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AI 핵심 요약

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  • 청와대 고위관계자는 30일 한미관계 난기류 원인을 설명했다
  • 대미투자 지연과 정보협력 제한, 기업 현안을 해소하겠다고 했다
  • 전작권은 조건에 기초한 조속한 전환 원칙을 재확인했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청와대 고위관계자 "한미 '난기류'는 투자·정보·기업 현안 얽힌 결과"
비자 거부엔 "美와 비자 관련 소통 안해"…동맹 갈등 연관성 선 그어
전작권 "美 반대 아냐"…"국내 정치 요소로 쟁점 증폭"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 최근 불거진 한미관계 '난기류' 우려와 관련해 대미투자 지연, 정보공유 제한, 기업 현안이 한꺼번에 얽힌 결과라는 진단을 내놨다. 다만, 여당 의원들의 잇단 미국 비자 발급 불발은 한미 관계와 별개 사안이라고 선을 그었다.

또한 전시작전통제권(전작권) 전환을 두고는 미국이 반대하는 것이 아니라며 '조건에 기초한 조속한 전환'을 원칙으로 하고 있다는 것을 재확인했다.

청와대 고위관계자는 30일 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 미셸 스틸 주한미국대사가 한미관계가 '난기류' 상황이라고 평가한 것과 관련해 "한미 간 여러 현안이 있고, 이를 논의해 해소하고 관계를 발전시키려고 노력하고 있다"며 "스틸 대사가 나름의 용어로 표현한 것 같다. 현안 해소 방안을 모색하는 단계"라고 설명했다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 한미, 투자·정보·기업 현안 한꺼번에 얽혀…"하나씩 풀겠다"

이 관계자는 한미관계 경색의 원인으로 세 갈래를 꼽았다. 대미투자 지연, 정보 협력 제한, 기업 현안이다.

이 관계자는 "원인은 알려진 대로다. 투자 관련 논의에서 비롯된 원인이 하나 있고, 정보 협력 부분도 있고, 그 밖에 기업 문제 등이 있다"며 "이런 것들이 뭉뚱그려진 것인데 하나씩 풀어가려 한다"고 했다.

특히 기업 현안은 쿠팡 외에도 구글과 애플 등 글로벌 기업까지 연관돼 있다고 밝혔다. 이 관계자는 "쿠팡만 이야기한 것은 아니다. 쿠팡도 있고 구글, 애플 등 여러 회사 문제가 있다"며 "공정거래일 수도, 노동일 수도 있는 법 집행 관련 문제"라고 말했다.

이어 "미국의 일정한 문제 제기가 있어 협의 중"이라며 "다른 이슈에 전혀 영향이 없다고 말할 수는 없겠으나, 법 집행의 문제인 만큼 다른 문제에 영향을 미치지 않도록 협의하고 있다"고 덧붙였다.

진성준 국회 국방위원장. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 의원 비자 불발, 靑 "사안별 심사"…동맹 갈등과 연결고리 부인

이 관계자는 더불어민주당 의원들의 비자 문제를 한미 현안과 분리해 다뤄야 한다고 봤다. 이 관계자는 "비자 문제와 한미 현안 문제가 연결된다고 보지 않는다"며 "비자는 비자 문제로 다뤄질 것이고 좀 더 두고 봐야 할 것 같다"고 말했다.

아울러 "비자 발급 과정은 통례적으로 알리지 않는다. 어떤 과정인지, 왜 그런 결과가 나오는지 소통하지 않는 게 관행이라 정확히 알 수 없다"며 "미측이 비자는 비자로서 사안별로 검토한다고 설명해 (한미 현안과 비자 발급이) 연결돼 있다고 보기 어렵다고 말한 것"이라고 부연했다.

앞서 진성준 국회 국방위원장은 다음 달 1~5일 미국 태평양사령부 방문을 앞두고 공무용 관용비자(A-2)를 신청했으나 발급을 거부당했다. 정청래 민주당 의원도 비자 발급이 지연되면서 이달 주미대사관 국정감사에 합류하지 못했다. 미 국무부는 모든 비자 신청을 개별 사안별로 심사하며 특정 사안에는 언급하지 않는다는 입장을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정동영 통일부 장관이 27일 오전 서울 여의도 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부·통일부 등에 대한 종합 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.27 jk31@newspim.com

◆ 정보협력 제약은 인정…안보협상 '보류' 장기화

이 관계자는 한미 정보 협력에 제약이 있다는 점은 인정했다. 이 관계자는 "한미 간 정보 협력에 다소 제약이 있는 상황인 것은 맞다"며 "그렇게 된 데 구성 문제가 연관돼 있다는 것도 알려진 사실"이라고 말했다. 구성 문제는 정동영 통일부 장관이 국회에서 북한 우라늄 농축시설 장소로 '평안북도 구성'을 언급한 뒤 미국이 대북 첩보 제공을 제한한 사안을 가리킨다.

이 관계자는 "해소해야 할 사안이고 해소하려고 노력하고 있다"고 강조했다.

정보 문제는 핵추진잠수함 등 2차 안보협상 일정에도 영향을 주고 있는 것으로 보인다. 이 관계자는 "안보 협상은 작년 한미 정상회담 이후 비교적 순항하다가 올해 초부터 투자 지연 때문에 정체됐다"며 "노력해서 5월 말쯤 복원됐는데 다시 투자 문제로 정체에 들어갔다"고 경위를 설명했다.

이어 "그 사이 정보 문제 등 다른 이슈가 더해져 복잡하게 꼬였다"며 "투자 지연 문제는 일정 부분 해소됐지만 다른 곳에서 오는 여파가 영향을 미치고 있다"고 말했다. 이 관계자는 "미측 내부에서도 여러 논의가 있었는데 결론적으로 보류(hold) 상태"라며 "풀어내려면 여러 이슈에서 서로 좋은 협의가 진행돼야 한다"고 했다.

강신철 국방부 장관이 국정감사에서 '미군을 믿을 수 있겠느냐'고 한 발언이 '미군 불신'으로 비친 데 대해서는 "국방부 설명에 따르면 와전된 것"이라며 "미군을 못 믿겠다는 게 아니라 '믿을 수 있겠느냐고 하는데 그렇게 생각하지 않는다'는 취지였다고 한다"고 전했다.

강신철 국방부 장관(오른쪽)이 지난 28일 오전 필리핀에서 열린 제13차 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus)를 계기로 피트 헤그세스 미 전쟁부 장관과 첫 대면회담에 앞서 악수하고 있다. [사진= 국방부] 2026.10.29 gomsi@newspim.com

◆ 전작권 "美 반대 아냐…조건에 기초한 조속한 전환 합의"

이 관계자는 전작권 전환을 둘러싼 미국 측의 엇갈린 메시지에 대해 "미국이 전작권 전환 자체에 부정적인 것은 아니다. 한국에 부정확하게 알려진 것이 있다"고 강조했다.

이 관계자는 "보는 사람의 입지나 미국에 대한 관점에 따라 미국이 전환에 부정적이라고 보는 분도 있다"며 "협상을 오래 해본 입장에서 보면 부정적인 것이 아니다"라고 말했다. 2000년대 초부터 이 사안을 다뤄왔다는 이 관계자는 역대 정부의 합의 과정을 근거로 들었다.

이 관계자의 설명에 따르면 전작권 전환은 노무현 정부가 처음 제기했다. 2003년 무렵 내부 검토를 거쳐 조기 전환 방침을 정했고, 한미는 2012년 전환에 합의했다. 이명박 정부는 이를 2015년으로 늦췄다. 이 관계자는 "그때까지 조건은 없었다. 미국도 우리도 조건을 제기한 바 없고 시기만 있었다"고 말했다.

전환 방식이 바뀐 것은 박근혜 정부 때다. 이 관계자는 "박근혜 정부가 '조건에 기초한 전환'으로 바꿔놨고, 미국이 동의했다. 그때부터 조건이 나온 것"이라며 "10여 년 동안 조건을 맞추려는 노력을 해왔다. 미국이 안 한다는 게 아니라 조건을 맞추자고 한 것"이라고 설명했다.

문재인 정부에서는 한미 정상회담 발표문에 '조건에 기초해 조속히'라는 표현이 들어갔다. 이 관계자는 "한미 합의 사안 중 우리를 구속하는 게 있다면 '조건에 기초해 조속히'"라며 "'조속히'에 해당하는 것이 우리 정부 임기 내 전환이라는 공약이고, 이를 이행하려고 노력하고 있다"고 밝혔다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관. [사진 = 뉴스핌DB]

◆'조기 전환'과 '연합방위 유지' 동시 추구…"국내 정치가 쟁점 키워"

이 관계자는 전환 시점만큼 전환 이후 연합방위태세가 중요하다고 강조했다. 이 관계자는 "중요한 것은 전작권 전환을 조기에 조건에 맞게 하는 것이고, 그걸 넘어 전환 이후 한미 공조나 연합방위태세에 차질이 없어야 한다"고 말했다.

이어 "전환을 추진하다 틀어져 연합 전력이 약화되는 것은 우리가 추구하는 방향이 아니다"라며 "연합 전력이 중요하니 전작권 전환을 할 필요가 없다는 것도 우리 정부가 추구하는 방향이 아니다"라고 했다. 그러면서 "여러 마리 토끼를 쫓는 것처럼 보이지만 원만하게 합의하면 다 해결될 문제"라고 덧붙였다.

이 관계자는 전작권 문제가 난제로 비치는 원인으로 국내 정치를 지목했다. 이 관계자는 "지금 이 문제가 난제처럼 된 것은 국내의 여러 이야기 때문"이라며 "실제보다 국내 정치 요소로 증폭되고 첨예화돼 있다"고 말했다. 이어 "그런 것을 피해 가면서 원만한 협의로 타결 짓고자 한다"고 했다.

the13ook@newspim.com

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바이낸스, 8.4조원 해킹 당해…역대 최대 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 추정 피해액 63억 달러(약 8조 4,000억 원)에 달하는 암호화폐 업계 역사상 최대 규모의 해킹 사건이 발생했다고 블룸버그 통신이 30일(현지시간) 보도했다. 바이낸스는 소셜미디어 X를 통해 "추정 총 피해액은 약 63억"라며 "블록체인 파트너들과 협력하여 피해 자산을 동결했으며, 현재까지 약 30억 달러가 온체인에서 동결됐다"고 밝혔다. 바이낸스는 즉각 모든 가상자산의 입출금을 일시 중단했다. 비트코인 [사진=블룸버그] 바이낸스 측은 비상 상황에서 고객을 보호하기 위해 2018년에 조성한 '사용자 자산 보호 기금(SAFU)'을 언급하며, 모든 손실을 보상하겠다고 강조했다.  주요 스테이블코인 발행사인 테더와 서클 역시 해킹과 관련된 자금 각각 15억 달러 이상과 8억 달러 상당을 즉각 동결하며 사태 수습에 나섰다. 블록체인 정보업체 TRM 랩스는 이번 공격의 배후로 북한 정찰총국 산하의 엘리트 해킹 조직 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'를 지목했다. TRM 랩스는 "강력한 온체인 및 오프체인 정보에 근거해 이번 공격은 북한의 정예 해킹 부대인 트레이더트래이터의 소행으로 판단한다"며 "이러한 판단을 매우 확신한다"고 설명했다. 이번 해킹은 지난해 2월 가상자산 거래소 바이비트에서 발생했던 15억 달러 규모의 탈취 기록을 크게 뛰어넘는 역대 최대 피해다. 이번 사건으로 암호화폐 시장은 큰 충격을 받았다. 비트코인은 29일 미국 증시 마감 후 3% 하락했고, 아시아 거래에서도 추가로 3% 떨어져 7만 7천 달러 아래로 하락하며, 9월 이후 최저치를 기록했다. 기타 알트코인도 매도세를 보였다. 가뜩이나 트레이더들은 이번 주 암호화폐 시장의 큰 변동성에 대비했던 상황이라 충격이 크다. 30일 110억 달러 규모의 옵션 만기가 예정되어 있기 때문이다. 또한, 다음 주(11월 3일) 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 중 한 곳 또는 둘 다 탈환할 경우 암호화폐 산업에 대한 규제 강화로 이어질 우려도 있다.  한편, 사이버 보안 위협은 암호화폐 업계를 넘어 금융권 전체로 확산하는 양상이라고 블룸버그는 짚었다. 같은 날 예측시장 플랫폼 폴리마켓은 제3자 소프트웨어 제공업체가 해킹돼 국제 거래소 거래를 한 시간 동안 중단시켰다. 블록체인 분석 플랫폼 버블맵스는 X에 게시한 글에서 700명이 넘는 폴리마켓 사용자들이 270만 달러 상당의 자금을 잃었다고 주장했다. 한국 대신증권은 최근 고객 정보 유출과 미래에셋운용의 해킹 피해가 공개됐다. 일본에서도 GMO인터넷그룹의 외환거래 클라우드가 해킹 협박을 받는 등 전 세계 금융 시스템을 겨냥한 사이버 공격이 잇따르고 있다. wonjc6@newspim.com   2026-10-30 14:11
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서울 주택 매입 무주택자 44% 증가 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 서울 아파트 거래가 위축되는 가운데 올해 생애최초 부동산 매수자는 오히려 지난해보다 40% 이상 늘어났다. 서울 집값과 전셋값 상승세가 이어지면서 무주택 실수요자들이 가격이 더 오르기 전에 내 집 마련에 나선 것으로 풀이된다.  정부가 잇따라 주택공급 확대 방안을 내놓고 있지만 실제 입주까지는 상당한 시간이 필요한 상황이다. 특히 30대를 중심으로 첫 부동산 매수자가 크게 늘어나면서 공급 확대에 대한 기대보다 당장의 주거 불안이 매수 결정에 영향을 미치고 있다는 관측이 나온다. [AI일러스트 = 최현민 기자] ◆ 서울 첫 매수자 전국 대비 10배 이상 증가…30대가 절반 30일 업계에 따르면 서울 아파트 거래가 둔화하는 상황에서도 올해 생애최초 부동산 매수자가 지난해보다 크게 늘면서 주거 불안에 따른 실수요자의 매수 움직임이 이어질 수 있다는 전망이 나온다. 올해 1~9월 서울에서 생애 처음 부동산을 매수한 사람은 6만5750명이다. 이는 지난해 같은 기간 4만5711명보다 2만 39명(43.8%) 증가한 규모다. 같은 기간 전국 생애최초 매수자는 32만 471명에서 33만2358명으로 3.7% 증가하는 데 그쳤다. 전국 증가율이 한 자릿수에 머무른 반면 서울은 40% 넘게 늘면서 매수 지역이 서울에 집중된 것으로 나타났다.  경기도의 경우 9만6031명에서 10만8032명으로 12.5% 증가했지만 인천은 3만1255명에서 2만 664명으로 33.9% 감소했다.  연령별로는 30대의 증가세가 두드러졌다. 올해 1~9월 서울의 30대 생애최초 매수자는 3만5880명으로 지난해 같은 기간 2만2602명보다 58.7% 늘었다. 전체 서울 생애최초 매수자의 54.6%를 차지하는 규모다. 20대 역시 4552명에서 6699명으로 47.2% 증가했고 40대는 1만772명에서 1만3994명으로 29.9% 늘었다. 상대적으로 주택 마련 수요가 높은 30대를 중심으로 첫 부동산 매수가 확대된 모습이다. 월별로 보면 올해 서울 생애최초 매수자는 1월 6554명에서 4월 7341명으로 늘었고 8월에는 9353명까지 증가했다. 9월에는 8324명으로 전월보다 감소했지만 지난해 같은 기간 5983명과 비교하면 39.1% 높은 수준이다. ◆ 집값·전셋값 동반 상승…공급 확대에도 입주까지 '하세월' 생애최초 매수자가 늘어난 배경으로는 서울 주택가격 상승과 전세시장 불안이 거론된다. 주택 매매가격뿐 아니라 전세가격까지 오르면서 무주택 실수요자들의 주거비 부담이 커지고 있기 때문이다. 실제로 지난달 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 0.7% 상승했다. 강남권 일부 지역에서 가격 조정이 나타났지만 중랑구와 성북구, 서대문구 등 강북권을 중심으로 상승세가 이어지면서 서울 전체 아파트값은 오름세를 유지했다. 이달 들어서도 상승 흐름은 이어지고 있다. 10월 셋째 주 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.1% 상승했다. 상승폭은 전주보다 줄었지만 서울 전체 가격은 여전히 높은 수준의 상승 압력을 받고 있는 상황이다. 특히 전세시장에서도 가격 상승과 매물 부족 우려가 이어지면서 실수요자들의 주거 선택지가 좁아지고 있다. 전세 계약을 갱신하거나 월세 부담을 감수하는 대신 매매시장에 진입하려는 수요가 생길 수 있다는 분석이다. 이러한 상황에서 정부는 3기 신도시와 수도권 신규택지 조성 등을 통해 주택공급 확대에 속도를 내고 있다. 이날도 김포 아라와 구리 건원, 하남 등 수도권 신규택지 6곳에 7만6700가구를 공급하는 계획을 발표했다. 다만 신규택지에 공공택지 최단기 착공모델을 적용하더라도 실제 입주는 2033년에나 가능할 전망이다. 택지 지정과 보상, 기반시설 조성 등 후속 절차에 상당한 시간이 소요되는 만큼 단기간에 주택공급 효과를 기대하기는 어려운 상황이다. 특히 서울시와의 주택공급 협의가 좀처럼 진전을 보이지 못하면서 이번 신규택지 발표에서도 서울 내 공급부지는 포함되지 않았다. 신규 공급 물량이 모두 경기도에 집중된 만큼 이번 대책 역시 서울 주택시장의 수급 불안을 진정시키기는 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다. 당분간 공급계획이 실제 입주 물량으로 이어지기 전까지는 서울 주택가격과 전세가격의 움직임이 무주택자의 매수 결정에 영향을 미치면서 무주택자들의 매수세는 가파르게 증가할 것으로 예상된다.  업계 관계자는 "여러차례 대책을 내놓았지만 실제 입주까지는 최소 3년 이상이 소요되는 만큼 당장 집을 구해야 하는 무주택자들의 불안을 해소하기에는 한계가 있다"며 "서울 집값과 전셋값 상승세가 이어질 경우 가격이 더 오르기 전에 주택을 확보하려는 실수요자들의 움직임이 지속될 가능성이 있다"고 말했다. min72@newspim.com 2026-10-30 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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