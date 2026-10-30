남양주시 '진로교육 박람회' 성료…학생·학부모 3000여명 참여

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 30일 학생·학부모 3000여 명과 진로박람회를 개최했다
- 남양주·교육지원청은 38개교 학생에게 50여 개 진로체험을 제공했다
- 학생들은 인공지능·로봇 등 미래기술을 체험하며 진로를 탐색했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시와 경기도구리남양주교육지원청이 공동 개최한 제4회 남양주 진로교육 박람회가 학생과 학부모 등 3000여 명이 참여한 가운데 성황리에 마무리됐다.
남양주시는 30일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 'N(남양주)에서 만나는 N가지 미래!'를 주제로 진로교육 박람회를 개최했다고 밝혔다.
올해로 4회째를 맞은 이번 박람회는 남양주시와 경기도구리남양주교육지원청이 처음으로 공동 개최했다.
이번 박람회에는 남양주 지역 내 중·고등학교 등 38개교 학생들이 참여해 다양한 직업과 진로를 탐색했다.
이날 박람회 개막식에는 최현덕 남양주시장과 김진희 남양주시의회 의장, 경기도구리남양주교육지원청 교육장 등 주요 인사들이 참석했다.
이날 행사에서는 AI 자율주행 경진대회와 정약용 골든벨에서 우수한 성과를 거둔 학생들에 대한 시상식도 진행됐다.
최현덕 남양주시장은 개회사에서 "오늘은 여러분들의 날인 만큼 다양한 진로를 탐색하며 미래의 가능성을 발견하고 어떤 꿈이든 자신 있게 도전하길 바란다"고 말했다.
행사장에는 학과 탐색, 직업 체험, 진로 상담 등을 위한 50여 개 부스가 마련돼 학생들은 인공지능과 로봇 등 미래기술을 직접 체험하고 현직 교사와의 상담을 통해 진학 및 진로 정보를 얻을 수 있었다.
남양주 지역 내 진로체험처인 꿈길과 펀그라운드도 참여해 지역 내 다양한 체험 프로그램을 소개했다. 야외에서는 팝드론, AI 방탈출 버스, 진로네컷 포토부스 등이 운영됐다.
참여 학생들은 드론 조종과 미션 수행 등 체험형 프로그램에 참여하며 미래기술을 경험하고 자신의 적성과 관심 분야를 살펴봤다.
시 관계자는 "이번 박람회가 청소년들이 다양한 진로와 직업을 탐색하고 자신의 미래를 주도적으로 설계하는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 학교와 지역사회의 교육자원을 연계한 진로교육을 통해 청소년의 진로역량 강화와 미래 설계를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com