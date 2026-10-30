인천공항 항공사 13곳 체크인시스템 장애…중국 항공사 3곳 발권 차질

AI 핵심 요약beta
- 30일 인천공항 항공사 13곳에서 통신 장애가 발생했다.
- 중국 항공사 3곳의 발권이 중단돼 출국장 혼잡이 커졌다.
- 공사는 글로벌 통신망 문제로 보고 복구 상황을 확인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
출국장 곳곳 대기행렬
항공사 네트워크 공급업체 오류 가능성
인국공, 원인 파악에 주력
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 인천국제공항에서 항공사 체크인시스템에 통신 장애가 발생해 출국 승객들이 탑승수속에 어려움을 겪고 있다. 제1·2여객터미널 항공사 13곳에서 네트워크 접속이 불안정한 가운데 일부 중국 항공사의 발권 업무가 사실상 중단되면서 출국장 혼잡이 커지고 있다.
30일 인천국제공항공사에 따르면 이날 오전 4시 30분쯤부터 인천공항 내 항공사 발권시스템과 연결된 통신망에서 접속 오류가 발생했다.
장애가 확인된 곳은 제1여객터미널 소속 항공사 8곳과 제2여객터미널 소속 항공사 5곳이다. 해당 항공사들은 네트워크 연결이 간헐적으로 끊어지면서 탑승수속 업무에 차질을 빚고 있다.
오후 들어서는 중국남방항공과 중국동방항공, 중국국제항공(에어차이나) 등 중국 항공사 3곳의 일반 발권 업무가 사실상 중단된 것으로 파악됐다.
발권과 체크인에 소요되는 시간이 길어지면서 관련 항공사 카운터에는 출국을 기다리는 여객들이 몰렸다. 일부 승객은 시스템이 언제 정상화될지 알 수 없는 상황에서 장시간 대기해야 하는 데 불편을 호소한 것으로 전해졌다.
장애 원인으로는 항공사에 네트워크 서비스를 제공하는 미국 업체 에어링크(ARINC)의 글로벌 통신망 문제가 거론된다. 공사는 해당 업체의 네트워크가 불안정해지면서 국내 공항의 항공사 발권 업무에도 영향을 미친 것으로 보고 있다.
공사 관계자는 "네트워크 운영업체의 복구 조치 상황을 확인하는 한편 현장 혼잡과 항공사별 장애 현황을 살피며 대응 방안을 검토 중"이라고 말했다.
시스템의 정확한 복구 시점은 아직 확인되지 않았다.
chulsoofriend@newspim.com