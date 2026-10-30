"심폐소생술로 생명 구해"…의정부소방서, 시민 2명에 표창 수여

AI 핵심 요약beta
- 의정부소방서는 30일 심정지 환자를 구한 시민에게 표창했다.
- 이재규·정재학 씨는 3월 15일 쓰러진 60대 남성에게 심폐소생술을 했다.
- A씨는 구급대 처치 후 의식과 호흡을 회복하고 후유증 없이 퇴원했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부소방서가 배드민턴장에서 심정지로 쓰러진 60대 남성에게 신속하게 심폐소생술을 실시해 생명을 구한 이재규 씨와 정재학 씨에게 공로 표창을 수여했다고 30일 밝혔다.
소방서에 따르면 지난 3월 15일 오전 9시께 의정부시 용현동 신도배드민턴장에서 운동하던 60대 남성 A씨가 갑자기 쓰러지는 모습을 이재규 씨와 정재학 씨가 목격했다.
두 사람은 A씨에게 의식과 정상적인 호흡이 없다는 사실을 확인한 뒤 곧바로 심폐소생술을 시작했다.
현장에 자동심장충격기가 비치돼 있지 않은 상황에서도 주변 사람들에게 119 신고를 요청하고 역할을 나눠 가슴압박을 이어갔다.
이후 현장에 도착한 의정부소방서 구급대원들은 전문 심폐소생술과 제세동 처치를 실시했고 A씨는 현장에서 호흡과 맥박, 의식을 회복한 뒤 병원으로 이송됐다.
A씨는 병원에서 심정지 집중 치료를 받은 뒤 별다른 후유증 없이 퇴원해 일상생활을 하고 있는 것으로 전해졌다.
의정부소방서는 심정지 환자는 발생 직후 신속한 신고와 심폐소생술이 중요하며 이재규 씨와 정재학 씨의 즉각적인 대응이 119구급대의 전문 처치와 이어지면서 환자의 생명을 구하는 결정적인 역할을 했다고 설명했다.
조창근 의정부소방서장은 "위급한 상황에서 시민 두 명의 용기 덕분에 소중한 시민의 생명을 살릴 수 있었다"며 "이번 사례가 초기 심폐소생술의 중요성을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com