롯데, 롯데렌탈 1조3105억 매각 완료…재무구조 개선 속도

AI 핵심 요약beta
- 롯데는 30일 롯데렌탈 지분 61.2%를 TPG에 1조3105억원에 매각했다
- 롯데는 매각대금을 재무건전성 개선과 본업 경쟁력 강화에 활용한다
- 롯데렌탈은 TPG의 투자 역량과 네트워크로 사업 경쟁력을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
호텔롯데 재무 개선·사업 재편 가속
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데가 롯데렌탈을 글로벌 대체자산 운용사 TPG에 약 1조3105억원에 매각하는 거래를 마무리했다.
롯데는 30일 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 61.2% 전량을 TPG에 매각하는 거래를 종결했다고 밝혔다.
앞서 롯데는 지난 8월 11일 TPG와 주식매매계약을 체결했다. 매각대금은 주당 5만9000원으로 총 1조3105억원이다.
롯데는 매각을 통해 확보한 자금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선과 본업 경쟁력 강화, 미래 성장동력 확보 등에 활용할 계획이다. 롯데렌탈은 TPG의 글로벌 투자 역량과 네트워크를 활용해 사업 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
이번 거래는 롯데가 지난해부터 추진해온 비핵심 사업 및 저효율 자산 정리의 일환이다. 롯데케미칼은 여수와 대산의 기초화학 사업 재편을 추진하고 있으며, 파키스탄 법인과 타이탄 말레이시아 법인 등 비핵심 사업 효율화에도 나서고 있다.
롯데에너지머티리얼즈는 에너지저장장치(ESS)용 전지박과 반도체용 회로박 등 고부가 사업 중심으로 사업구조를 개편하고 있다. 롯데쇼핑과 호텔롯데도 유휴부지와 저효율 점포 정리, L7강남 매각 등을 통해 자산 효율화를 추진 중이다.
롯데 관계자는 "그룹 포트폴리오 조정에 속도를 내는 동시에 각 사업의 수익성과 성장성, 전략적 적합성 등을 면밀히 점검하며 재무건전성을 높이겠다"고 말했다.
kji01@newspim.com