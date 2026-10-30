미래에셋증권 뉴욕법인, 미국 DTCC '토큰화 서비스' 초기 이용 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권 뉴욕법인은 30일 DTCC 토큰화 서비스에 참여했다
- DTS는 전통 증권 권리를 블록체인 토큰으로 구현하고 전환을 지원한다
- DTCC는 자산 이전 시간 단축과 유동성·자본 효율성 제고를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권 뉴욕법인(Mirae Asset Securities (USA) Inc.)은 30일 미국 금융시장 인프라 기관 DTCC의 '토큰화 서비스(DTCC Tokenization Service 이하 DTS)'에 참여한다고 밝혔다.
회사에 따르면 DTC는 지난 28일(현지시간) DTS를 출시했다. 미래에셋증권 뉴욕법인은 서비스 출시 시점에 이용 계약을 체결한 20개 금융회사 중 하나로, JP모건, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카, 씨티, 피델리티 등이 초기 참여사에 포함됐다.
DTS는 DTCC가 전통 금융시장과 디지털자산 생태계를 연결하기 위해 추진해 온 주요 이니셔티브로, DTCC디지털자산 워킹그룹을 통한 업계 의견 수렴과 협업을 바탕으로 개발됐다.
미래에셋증권 뉴욕법인은 이 과정에서 업계 주요 금융기관들과 함께 관련하여 논의에 참여해 왔다. 특히 이번 계약은 워킹그룹에 참여한 데 이어 실제 서비스 활용 기반까지 마련했다는 점에서 의미가 있다고 회사 측은 전했다.
DTS는 DTC에 예탁된 적격 증권에 대한 권리를 블록체인 기반 토큰으로 구현하는 서비스다. 기존 증권의 소유권과 경제적 권리, 투자자 보호 체계를 유지하면서 일반 증권과 토큰화 증권 간 전환을 지원한다. 이를 통해 증권에 대한 권리를 디지털 지갑으로 이전하고, 전통 금융시장과 블록체인 기반 디지털 환경 간 자산 이동 및 상호운용성을 지원할 수 있다.
DTCC는 DTS를 통해 자산 이전과 담보 활용에 걸리는 시간을 줄이고 유동성과 자본 운용 효율성을 높일 계획이다. 기존 금융시장 인프라의 운영 체계와 통제 장치를 토큰화 증권에도 적용해 기관투자자의 활용을 지원한다.
미래에셋증권 관계자는 "이번 DTS 참여는 미국 자본시장에서 축적한 경험과 글로벌 금융기관과의 협력 기반을 바탕으로 토큰화 증권의 활용 가능성을 넓히는 계기가 될 것"이라며 "전통 금융과 디지털자산을 연결하는 한편, 기존 사업과 연계한 새로운 활용 방안도 모색할 계획"이라고 말했다. 이어 "관련 인프라와 시장 환경을 고려해 토큰화 증권의 담보 활용도를 높이고 자본 효율성을 제고할 수 있는 사업 기회를 단계적으로 발굴해 나가겠다"고 덧붙였다.
DTCC는 청산·결제·예탁 등 증권거래 후 처리 업무를 지원하는 글로벌 금융시장 인프라 기관이다. 자회사 DTC의 예탁자산 규모는 114조 달러 이상이다. DTS는 현재 캔톤 네트워크(Canton Network)와 DTCC의 프라이빗 베수(Besu) 네트워크를 지원하며, 2027년 지원 블록체인 네트워크를 추가할 계획이다.
rkgml925@newspim.com