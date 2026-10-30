순창 '코리아떡볶이페스타' 준비 박차...지역별 메뉴 시연

AI 핵심 요약beta
- 순창발효관광재단은 30일 11개 읍·면 떡볶이 시연회를 열었다
- 주민들은 지역 장류와 농특산물을 활용한 메뉴를 선보였다
- 축제는 21일부터 22일까지 순창발효테마파크 일원에서 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 순창의 지역 특색과 주민들의 아이디어를 담은 이색 떡볶이 메뉴들이 한자리에 모여 축제의 기대감을 높였다.
순창발효관광재단은 '2026 순창 코리아 떡볶이 페스타'를 앞두고 11개 읍·면에서 개발한 떡볶이 메뉴 시연회를 열었다고 30일 밝혔다.
이날 시연회는 축제 현장에서 판매할 메뉴의 맛과 완성도를 사전에 점검하기 위해 마련됐다. 11개 읍·면 주민들이 직접 연구·개발한 떡볶이를 현장에서 조리해 선보였으며 참석자들은 메뉴별 맛과 조리 상태 등을 살폈다.
지역 장류와 농특산물을 활용해 깊은 감칠맛을 살린 메뉴들이 소개돼 눈길을 끌었다. 로제 떡볶이와 카레 떡볶이, 바삭한 식감의 강정 떡볶이 등 젊은 층의 입맛을 고려한 다양한 메뉴도 선보였다.
재단은 시연회에서 수렴한 의견을 바탕으로 메뉴의 맛과 완성도를 보완하고 축제 방문객들이 다양한 떡볶이를 즐길 수 있도록 준비에 속도를 낼 계획이다.
올해 축제는 오는 11월 21~22일 순창발효테마파크와 순창전통고추장민속마을 일원에서 열린다. 순창의 대표 특산품인 고추장을 활용해 떡볶이의 다양한 맛을 알리고 지역 농특산물과 K-푸드를 접목한 먹거리 축제로 꾸며진다.
축제장에서는 순창 고추장을 활용한 이색 떡볶이와 퓨전 메뉴를 비롯해 가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램과 문화공연 등이 진행될 예정이다.
lbs0964@newspim.com