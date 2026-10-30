[LPGA] '손가락 부상' 유해란, 메이뱅크 챔피언십 기권…베어 트로피 수상 무산

AI 핵심 요약beta
- 유해란은 29일 손가락 인대 부상으로 메이뱅크 챔피언십을 기권했다.
- 이번 기권으로 최소 70라운드 기준을 충족하지 못해 베어 트로피 수상이 무산됐다.
- 유해란은 토토 저팬 클래식을 건너뛰고 회복 후 시즌 최종전에 나설 계획이다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약하는 유해란(다올금융그룹)이 손가락 부상으로 메이뱅크 챔피언십 출전을 포기했다. 이로써 시즌 최저타수상인 베어 트로피 수상도 무산됐다.
유해란은 29일 말레이시아 쿠알라룸푸르 골프 앤드 컨트리클럽 웨스트 코스(파72)에서 개막한 LPGA 투어 메이뱅크 챔피언십에 출전하지 않았다.
당초 출전 명단에 이름을 올렸지만 손가락 인대 부상으로 1라운드를 시작하지 못한 채 기권했다. 유해란의 매니지먼트사 세마스포츠마케팅 관계자는 "심각한 부상은 아니지만 손가락 인대가 조금 늘어났다"라며 "아직 시즌이 남은 만큼 휴식을 취하기로 했다"라고 설명했다.
유해란은 직전 한국에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 준우승을 차지하며 상승세를 이어가고 있었다. 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽혔지만 예상치 못한 부상으로 아쉬움을 삼켰다.
특히 이번 기권으로 베어 트로피 수상 가능성도 사라졌다. 베어 트로피는 한 시즌 평균 타수가 가장 낮은 선수에게 주어지는 상으로, 수상을 위해서는 최소 70라운드를 소화해야 한다.
유해란은 올 시즌 평균 69.44타를 기록하며 세계랭킹 1위 넬리 코다(미국·69.38타)에 이어 2위를 달리고 있었다. 시즌 막판 역전 가능성을 남겨뒀지만 이번 대회에 나서지 못하면서 남은 대회를 모두 소화하더라도 최소 라운드 기준을 충족할 수 없게 됐다.
유해란은 다음 대회인 토토 저팬 클래식도 건너뛰고 부상 회복에 집중할 계획이다. 이후 디 안니카 드리븐과 시즌 최종전 CME 그룹 투어 챔피언십에 출전해 시즌을 마무리할 예정이다.
한편 메이뱅크 챔피언십 1라운드에서는 폴린 루생부샤르(프랑스)가 보기 없이 버디 8개를 잡아 8언더파 64타로 단독 선두에 올랐다. 야마시타 미유(일본)와 소피아 슈베르트(미국)가 7언더파 65타로 공동 2위를 기록했다.
한국 선수 중에서는 최혜진과 황유민이 5언더파 67타로 공동 6위에 올랐다. 최혜진은 최근 뷰익 상하이와 BMW 레이디스 챔피언십에서 2주 연속 준우승을 기록한 상승세를 이어갔다.
양희영과 강민지는 4언더파 68타로 공동 12위, 고진영과 이미향은 3언더파 69타로 공동 21위에 자리했다.
wcn05002@newspim.com