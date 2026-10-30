안산시, 수도권 최초 '안산형 청년 우대저축공제' 추진

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 29일 중진공과 청년 우대저축공제 협약을 체결했다
- 청년이 매월 10만 원을 납입하면 3년 뒤 480만 원을 받는다
- 안산 거주 중소기업 재직 청년 100명이 지원 대상이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 안산시가 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)과 손잡고 관내 중소기업 재직 청년의 자산 형성 지원과 장기 근속 유도를 위한 '안산형 청년 우대저축공제' 사업을 수도권 최초로 추진한다.
안산시는 지난 29일 중진공과 '안산형 청년 우대저축공제' 업무협약을 체결하고 30일부터 본격적인 지원 체계 구축에 나섰다고 밝혔다.
이번 사업은 청년이 3년간 매월 10만 원(총 360만 원)을 납입하면 초기 2년간 안산시와 중진공이 각각 월 2만 원씩(총 96만 원)을 지원하고 3년 차에는 기업이 월 2만 원(총 24만 원)을 매칭 지원하는 방식으로 운영된다.
이를 통해 가입 청년은 3년 만기 시 본인 납입금 360만 원과 시·중진공·기업 지원금 120만 원을 합쳐 총 480만 원의 적립 원금과 이자를 수령하게 된다. 기존 재직자 우대저축공제(만기 시 432만 원) 대비 청년의 자산 형성 혜택은 48만 원 늘어나고 기업의 부담금은 기존 3년 72만 원에서 1년 24만 원으로 줄어들어 기업의 재정적 부담도 대폭 경감된다.
지원 대상은 안산시에 주민등록을 둔 만 19세 이상 39세 이하의 관내 중소기업 재직 청년 100명이다. 상세 사업 안내 및 가입 신청 절차는 추후 중진공 내일채움공제 누리집을 통해 공고될 예정이다.
이민근 안산시장은 "청년들의 자산 형성을 돕고 기업들의 인재 확보를 적극 지원해 함께 성장해 나가는 환경을 조성해 나갈 것"이라고 밝혔다.
1141world@newspim.com