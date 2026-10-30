SK하이닉스, 日서 첫 '파트너스데이'…핵심 협력사와 사업 방향성 공유

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스는 29일 일본 핵심 협력사 20여곳과 파트너스데이를 열었다.
- 사업 방향과 기술 로드맵을 공유해 소부장 공급망 안정화를 추진했다.
- 양국 반도체 생태계 협력과 차세대 AI 메모리 대응을 강화했다.
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이병기 CPO "파트너사와 협력이 곧 반도체 경쟁력"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 =SK하이닉스가 일본 핵심 협력사들과 사업 방향성을 공유하고 파트너십을 강화하기 위해 경영진을 한자리에 모았다. 인공지능(AI) 확산으로 메모리 수요가 빠르게 늘면서 소재·부품·장비(소부장) 공급망을 안정적으로 확보하려는 취지다.
SK하이닉스는 지난 29일 일본 치바현에서 현지 핵심 파트너 20여개사 최고경영진이 참석한 가운데 '파트너스데이'를 열었다고 30일 밝혔다. 그동안 매년 국내 주요 협력사 경영진을 초청해 사업 방향과 기술 비전을 공유해 왔지만, 일본 현지에서 행사를 연 것은 이번이 처음이다.
행사에는 5개 분야 협력사가 참석했다. 신에쓰·섬코·JSR·나믹스 등 소재 기업, 도쿄일렉트론(TEL)·스크린홀딩스 등 장비 기업, 디스코·어드반테스트 등 후공정·테스트 기업, 그리고 부품·인프라 기업이다. SK하이닉스에서는 이병기 양산총괄(CPO), 강유종 구매부문장(부사장), 최우진 P&T부문장(부사장) 등이 자리했다.
이날 이현철 구매전략담당 부사장은 사업 현황과 중장기 사업 방향을, 이성훈 R&D공정담당 부사장은 개발 중인 주요 기술과 기술 로드맵을 소개했다. 협력사들이 수요를 미리 가늠해 설비 투자와 생산 역량 확보에 나설 수 있도록 필요한 정보를 한발 앞서 공유했다는 게 회사 설명이다.
이병기 CPO는 "한일 양국은 상호보완적 관계"라며 "일본 협력사들의 역량은 SK하이닉스 기술 경쟁력을 높이는 핵심 요소인 만큼 양국 반도체 생태계가 함께 성장하도록 협력을 확대하겠다"고 말했다.
강유종 부사장은 "소부장 파트너사와의 긴밀한 협력이 곧 AI 시대의 반도체 경쟁력"이라며 "일본 파트너사들과 '원팀'으로 차세대 기술 과제에 대응하고 안정적인 공급 역량을 함께 확보해 AI 메모리 시장 성장을 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
이시다 히로시 도쿄일렉트론 부사장(COO)은 "AI 발전에 따라 메모리 제조 공정이 그 어느 때보다 빠르게 고도화되고 있다"고 말했다. 이어 "SK하이닉스와 중장기 로드맵을 조기에 공유하고 경영 차원에서 긴밀히 대화할 수 있다는 점은 당사의 기술 개발과 투자 판단에 큰 기반이 된다"며 "개발 초기 단계부터 함께 AI 시대 반도체 제조를 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.
raul1649@newspim.com