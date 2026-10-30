[현장] 고랭지배추밭 덮친 기후변화...농민들 "병해충보다 이상기온 더 무서워"

AI 핵심 요약beta
- 30일 봉화군 고랭지 배추 농민들이 폭염 속 출하 작업을 했다.
- 폭염과 가뭄으로 배추 결구가 부진해 수확을 포기한 밭이 늘었다.
- 농민들은 이상기온 대응을 위한 대체 작물과 종자 개발을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 폭염과 고온 등 기후변화가 경북 북부내륙과 강원도의 고랭지 배추밭에도 영향을 끼치면서 생육 부진 등 농민들이 이중고를 겪고 있는 가운데 30일 경북 봉화군 소천면 남회룡리 고랭지 배추밭에서 농민들이 고랭지배추 출하 작업에 구슬땀을 흘리고 있다.
봉화군의 고랭지배추 주산지인 남회룡리 일대 농민들은 배추 모종 이식 이후 폭염과 가뭄, 고온이 이어지면서 결구 등 생육이 부진하고, 최근에는 기온이 떨어지면서 배춧속이 차지 않고 배춧속을 감싸는 겉잎이 벌어지거나 떨어지는 현상이 두드러지게 나타난다고 입을 모은다.
농민들은 이런 현상을 '배추가 다 까인다'고 표현한다. 실제 주변에는 '배춧속을 감싸는 겉잎'이 모두 떨어지면서 미처 결구가 덜돼 수확을 포기한 배추밭이 여러군데 눈에 띈다.
고랭지배추 농가들은 눈앞에서 이상기온 등 기후변화에 따른 피해가 현실화되는 데도 이에 대응할 마땅한 방안이 없다는 것에 답답해하고 있다.
현장에서 만난 한 농민은 "이제 남회룡 지역에서 고랭지 배추 농사는 더 이상 불가할 정도로 이상 기온 피해가 심각하다"며 "고랭지 배추 대신에 대체할 작목조차도 없어 더욱 막막하다"고 말했다.
그러면서 "과거에는 '배추 뿌리혹병'이나 '무름병' 같은 병해충 피해를 우려했으나 이제는 이상 기온 등 기후 변화에 따른 피해가 더 심각하다"며 "기후 변화에 따른 대체 작물이나 종자 개발이 절실하다"고 했다.
nulcheon@newspim.com