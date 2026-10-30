전남광주 신안군, '미래전략 모색' 송영길 의원 초청 특강

AI 핵심 요약beta
- 신안군이 29일 송영길 국회의원 초청 특별강연을 개최했다
- 송 의원은 국가균형발전과 지방시대 과제를 설명했다
- 신안의 해양·생태·재생에너지 기반 미래전략을 제시했다
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[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군이 전날 압해읍 보훈회관에서 송영길 국회의원을 초청해 특별 강연을 개최했다고 30일 밝혔다.
이번 특강은 급변하는 국내외 정세 속에서 대한민국이 나아갈 방향을 살펴보고 신안군의 지역적 특성과 잠재력을 바탕으로 미래 발전 전략을 함께 모색하기 위해 마련됐다.
송 의원은 '대한민국과 신안의 미래'를 주제로 한 강연에서 다년간의 국정 및 의정 활동 경험을 바탕으로 국가균형발전의 필요성과 지방시대의 핵심 과제를 설명했다.
특히 "대한민국의 미래 경쟁력은 지방의 다채로운 자원과 자치 역량에서 나온다"며 "해양·생태·재생에너지 등 독보적인 자산을 보유한 신안군이 대한민국 지방시대를 선도하고 미래 성장을 이끄는 중심축으로 도약해야 한다"고 강조했다.
이어 대한민국이 직면한 인구구조 변화와 지역소멸 위기에 대응하기 위한 방안을 제시하고 신안의 미래를 이끌어갈 공직자와 주민들의 주도적인 참여와 적극적인 소통을 당부했다.
김태성 신안군수는 "바쁜 의정 활동 중에도 신안을 방문해 유익한 강연을 해주신 송영길 의원님께 감사드린다"며 " 특강에서 제시된 비전과 다양한 의견을 향후 군정 운영에 적극 참고하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com