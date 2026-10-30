유명현 산청군수 "농특산물 유통 개선 모색…소규모 생산자 지원"

AI 핵심 요약beta
- 산청군은 30일 농특산물 활성화 간담회를 열고 유통 실태를 점검했다
- 입점업체들은 온라인 경쟁과 생산비 상승에 따른 지원 확대를 요구했다
- 군은 안정적 판로 확보와 지역 농산물 소비 확대를 추진하겠다고 밝혔다
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지역 농산물 소비 확대 경제 활성화
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 현장을 찾아 지역 농특산물 판로와 유통 개선 방안을 모색했다.
산청군은 30일 군 먹거리통합지원센터에서 농특산물 활성화 현장간담회를 열고 지역 농특산물의 유통·판매 실태를 점검했다고 밝혔다.
로컬푸드와 산엔청쇼핑몰 입점업체 관계자를 대상으로 이번 회의에서 유명현 군수는 식재료 납품과 전처리, 공공급식 운영 과정을 점검했다.
센터는 지역 농산물의 생산·유통·소비를 통합 관리하는 거점으로 산청군먹거리생산자회와 공급업체와 협약해 지역 내 24개 학교급식에 농산물을 공급하고 있다.
이날 로컬푸드입점자협의회와 산엔청쇼핑몰입점자협의회 관계자들은 매장 운영과 판매 과정에서 겪는 어려움을 제기했다. 온라인 판매 경쟁 심화와 생산비 상승을 이유로 유통·홍보 지원과 안정적인 판로 확보를 요구했다.
참석자들은 ▲산엔청쇼핑몰 입점업체 택배비 지원 예산 유지 ▲농특산물 유통·판매 업무 통합 ▲농특산물 홍보관 운영 ▲동의보감촌 관광 활성화 ▲어린이 놀이공간 조성 등을 건의했다.
유 군수는 로컬푸드 수요가 늘면서 생산자의 경영 부담도 커지고 있다는 지적에 공감했다. 그는 실행 가능한 건의는 우선 추진하고 소규모 생산자 중심의 입점업체가 경쟁력을 갖춘 지역 기업으로 성장하도록 지원하겠다고 밝혔다.
군은 먹거리통합지원센터를 중심으로 지역에서 생산된 농산물이 지역 내에서 소비되는 유통 구조를 강화한다는 방침이다.
유 군수는 "생산자에게는 안정적인 판로를, 소비자에게는 믿을 수 있는 지역 농특산물을 제공하는 기반을 만들겠다"고 다짐했다.
m25322532@newspim.com