수원시 권선구보건소, 노쇠 예방·근육 건강 지침서 발간

AI 핵심 요약beta
- 권선구보건소가 30일 노쇠 예방 운동 가이드북을 발간했다
- 가이드북은 어르신 근육 건강과 낙상 예방 내용을 담았다
- 보건소는 전국 보건기관과 복지시설에 책자를 배포한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시 권선구보건소가 전국 보건기관 최초로 어르신들의 노쇠 예방과 근육 건강 관리를 위한 맞춤형 지침서를 제작해 전국에 배포한다.
권선구보건소는 '노쇠 예방을 위한 건강 운동 가이드북'을 발간하고 전국 보건기관과 복지시설에 보급한다고 30일 밝혔다.
앞서 보건소는 지난 28일 보건소 1층 햇살방에서 발간 기념식을 열고 제작에 함께 참여한 대한물리치료사협회 및 대한근감소증물리치료분과학회 관계자들과 성과와 향후 보급 계획을 공유했다.
이번 가이드북은 어르신들이 신체기능 저하와 노쇠를 예방하고 일상생활 속에서 스스로 건강을 관리할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.
주요 내용은 ▲노쇠 및 근육 건강의 중요성 ▲몸 상태 및 낙상 위험 자가 진단법 ▲노쇠 예방을 위한 단계별 건강 운동 ▲생활 속 노쇠·낙상 예방법 등으로 구성됐다.
권선구보건소는 전자문서(PDF) 형태로 전국 보건기관과 복지시설에 배포하는 한편 주요 관련 기관에는 실물 책자도 함께 제공할 예정이다.
권선구보건소 관계자는 "가이드북이 전국 보건·복지 현장에서 유용한 교육 자료로 적극 활용되길 바란다"며 "어르신들이 누구나 쉽게 운동을 따라 하고 건강한 노후를 보낼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com