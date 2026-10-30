세종시, 금강 수변공원 새단장...전망데크 설치·수국 7000여본 식재

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 30일 한솔동 금강변 수변공원을 새롭게 단장했다.
- 전망데크와 경관조명, 수국 7000여 본 등을 조성했다.
- 시는 시민 산책과 휴식을 위한 친수공간으로 활용할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종 한솔동 금강변이 전망데크와 경관조명, 수국이 어우러진 휴식 공간으로 새롭게 단장됐다.
세종시와 시의회, 한국수자원공사(K-water), 지역 주민이 협력해 추진한 금강 수변공원 조성사업이 마무리되면서 시민들이 금강의 경관을 즐길 수 있는 친수공간이 마련됐다.
30일 시에 따르면 이날 K-water 세종보사업소에서 금강(한솔동) 수변공원 조성사업 성과보고회를 열고 주요 시설을 현장 점검했다.
시와 K-water가 각각 2억원씩 총 4억원을 투입한 이번 사업은 지역 주민과 협력으로 지난해 1월 착수해 올해 5월 마무리됐다.
주요 정비 내용은 한솔정 전망데크와 난간 신설, 경관조명 설치, 수국 7000여 본 식재, 보행로 정비 등이다. 금강변의 경관을 개선하는 동시에 시민들이 산책과 휴식을 즐길 수 있도록 보행환경과 편의성을 높였다.
시는 이번 수변공원이 지역 주민의 여가·휴식 공간으로 활용되는 것은 물론 금강변을 찾는 시민들에게 새로운 친수공간을 제공할 것으로 기대하고 있다.
이경우 환경녹지국장은 "이번 수변공원 조성이 한솔동 주민들의 쾌적한 여가문화 확산에 기여할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민들이 일상에서 자연을 가까이 누릴 수 있도록 생활 속 친수공간 확충에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com