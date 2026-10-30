김택우 의협회장 "의료현장 수사 원칙 마련해야"…경찰청 앞 1인시위

AI 핵심 요약beta
- 김택우 의협 회장이 30일 경찰청 앞에서 압수수색을 규탄했다
- 의협은 경찰이 사전 협의 없이 강제수사했다며 진료방해라고 주장했다
- 의협은 의료현장 특성을 반영한 수사 지침과 재발 방지를 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 대한의사협회(의협)가 아주대병원 소아전문응급의료센터에 대한 경찰의 압수수색을 비판하며 의료현장의 특수성을 고려한 수사 지침 마련을 요구했다.
김택우 의협 회장은 30일 오전 서울 서대문구 경찰청 앞에서 1인 시위를 열고 경찰청의 공식 입장 표명과 재발 방지 대책을 촉구했다.
의협에 따르면 경기남부경찰청은 지난 9월 30일 환아 사망 사건과 관련해 아주대병원 소아전문응급의료센터를 압수수색했다. 의협은 경찰이 사전 협조나 자료 임의제출 요청 없이 강제수사에 나섰다며 반발하고 있다.
김 회장은 "경찰은 강제수사에 앞서 해당 의료기관에 단 한 차례의 자료 요청이나 임의제출 요청도 하지 않았다"며 "임의수사가 가능했음에도 곧바로 강제수사를 강행한 것은 응급환자의 치료를 방해한 명백한 진료방해"라고 주장했다.
이어 "수사가 필요하다는 이유만으로 생명이 오가는 의료현장의 특수성이 무시돼서는 안 된다"며 의료계와 사전 협의를 거쳐 환자와 의료진을 보호하면서 필요한 수사를 할 수 있는 명확한 원칙과 지침을 마련해야 한다고 강조했다.
의협은 경찰청의 공식 입장과 실효성 있는 재발 방지 대책이 나올 때까지 1인시위를 이어갈 방침이다. 31일 오전 9시 40분에는 좌훈정 의협 부회장이 시위에 나설 예정이다.
calebcao@newspim.com