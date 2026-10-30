케이뱅크, 3분기 순이익 421억…전년比 119%↑

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은행권 누적 전체 개인사업자 대출 순증의 33.1%

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 올해 3분기 당기순이익이 전년 동기 대비 119% 증가한 421억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 고객기반 확대와 개인사업자 대출 중심의 높은 여신 성장세 이익 증가의 기반이 됐다.

케이뱅크의 3분기 말 기준 고객 수는 1688만 명으로 전년 동기 대비 약 191만 명 늘었다. 수신 잔액은 29조 3900억원, 여신 잔액은 20조 5800억원이다.

[사진= 케이뱅크]

수신 잔액은 29조원대를 기록했다. 전년 동기 대비 약 3% 감소하였으나 전분기 대비로는 약 10% 증가했다.

올해 증시로의 자금 이동에 따른 '머니무브' 현상과 가상자산 예치금 감소 등 시장 환경의 변화 속에서도 '코드K 정기예금'의 성장과 새로운 테마를 선보이는 시즌제 상품 '궁금한 적금'의 꾸준한 판매를 바탕으로 견고한 수신 기반을 유지했다고 회사 측은 설명했다.

여신 잔액은 처음으로 20조원을 돌파했다. 가계대출 관리 기조 속에서도 기업대출이 여신 성장을 견인하며 실적 개선에 힘을 보탰다. 기업대출 잔액이 전년 동기 대비 89% 증가하며 전체 여신에서 차지하는 비중은 17.7%까지 확대됐다. 특히 올해 여신 잔액 증가분의 절반 이상을 기업대출이 차지하면서 여신 성장의 중심축이 기업금융으로 이동하고 있다.

특히 케이뱅크는 올해 3분기까지 국내 은행권 전체 개인사업자대출 순증액의 33.1%를 차지하며 개인사업자대출 시장에서 두각을 나타냈다.

개인사업자대출 연체율은 0.55%를 기록하며 안정적인 수준을 유지했고 케이뱅크의 3분기 대출이자이익은 전년 동기 대비 약 21% 증가한 1301억원을 기록했다. 순이자마진(NIM)은 누적 기준 전년 동기 1.38%에서 1.60%로 상승했다.

비이자이익은 대출채권매각이익과 유가증권 관련 수익 증가 등에 힘입어 전년 동기 대비 28.3% 증가한 269억원을 기록했다.

올해 3분기 누적 당기순이익은 1021억원으로 3년 연속 3분기 누적 당기순이익 1000억원대를 달성했다.

자산건전성은 어려운 시장 환경 속에서도 전반적으로 양호한 수준을 유지했다. 연체율은 전분기 0.60%에서 0.62%로, 고정이하여신비율(NPL)은 0.59%에서 0.60%로 소폭 상승했다. 3분기 대손비용률은 1.12%로 금리 상승에 따른 대손 부담이 일부 반영돼 전분기 대비 소폭(0.4%p) 증가했다.

케이뱅크는 대외 불확실성에 선제적으로 대응하기 위해 높은 수준의 대손충당금을 적립하는 등 리스크 관리를 강화하고 있다.올 3분기말 BIS비율은 19.59%로 높은 수준의 자본적정성을 유지하며 지속적인 여신 확대와 성장 전략을 추진할 충분한 자본 여력을 확보했다.

케이뱅크는 앞으로도 개인사업자 금융 확대와 전략적 제휴 강화 등을 통해 성장 기반을 넓혀갈 계획이다.

케이뱅크 관계자는 "변동성이 높은 외부 환경 속에서도 개인사업자 대출의 꾸준한 상승세를 기반으로 전년 동기 대비 119% 증가라는 높은 성장세를 보였다"라며 "앞으로도 기업 금융 시장 확장 및 외부 플랫폼과의 협업 등 고객 저변을 넓히며 새로운 성장 동력을 확보해 나가겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com