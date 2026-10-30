전주시 여성단체협의회, 취약계층에 '밑반찬' 100인분 전달

AI 핵심 요약beta
- 전주시여성단체협의회가 30일 회원 15명과 밑반찬 나눔을 했다
- 회원들은 불고기 등 밑반찬 100인분을 직접 조리·포장했다
- 밑반찬은 한부모시설 등 취약계층에 전달됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시여성단체협의회가 지역 내 취약계층의 건강한 식생활을 돕기 위해 정성을 담은 밑반찬 나눔 봉사활동을 펼쳤다고 30일 밝혔다.
전주시여성단체협의회는 이날 회원 15명이 참여한 가운데 어려운 이웃을 위한 사랑의 밑반찬 나눔 행사를 진행했다.
이번 봉사는 소외된 이웃들과 따뜻한 정을 나누고 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 회원들은 행사에 앞서 전통시장에서 지역 농산물을 직접 구매하는 등 밑반찬 준비에 힘을 보탰다.
이날 회원들은 한국전통문화전당 3층 시루방에서 불고기와 진미채볶음 등 밑반찬을 직접 조리하고 포장했다. 정성껏 마련한 밑반찬 100인분은 한부모시설과 여성폭력 피해자 보호시설, 가정위탁아동 등에게 전달됐다.
정성자 회장은 "조금이나마 건강한 식사를 하실 수 있도록 정성과 마음을 담아 밑반찬을 준비했다"며 "앞으로도 지역사회 이웃들과 따뜻한 마음을 나누는 봉사활동을 지속해 지역사회 발전에 기여하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com