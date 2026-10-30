대전 동구의회, 청소년·청년 AI 교육 지원 논의

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구의회는 30일 청소년·청년 AI 역량강화 연구 중간보고회를 열었다.
- 연구단체는 지역 공공데이터를 활용한 맞춤형 AI 교육 모델을 모색했다.
- 의원들은 교육 수요를 반영한 실효성 있는 지원체계 마련을 논의했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 동구의회가 청소년·청년의 인공지능(AI) 활용 역량 강화를 위한 지역 맞춤형 교육 지원체계 마련을 모색했다.
구의회 의원연구단체는 30일 '대전 동구 청소년·청년 AI 역량강화 지원체계 연구'를 주제로 연구용역 중간보고회를 진행했다고 밝혔다.
이번 연구는 지역 공공데이터와 자원을 활용해 청소년들이 AI로 지역 현안을 탐색하고 해결할 수 있는 맞춤형 교육 모델을 마련하기 위한 것이다.
이날 보고회에서는 연구 추진 경과를 공유하고 지역 특성과 청소년·청년의 교육 수요를 반영한 AI 교육 지원 방안 등을 논의했다.
연구단체는 김은지 대표의원을 비롯해 이지현·정용·백승자·도영태 의원 등 5명으로 구성됐다.
김 의원은 "동구의 청소년·청년 누구나 AI를 배우고 활용할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다"며 "지역 공공데이터를 활용한 교육을 통해 지역사회에 대한 관심과 참여를 높이고 동구의 여건과 청소년 수요에 맞는 실효성 있는 지원 방안이 마련되길 기대한다"고 말했다.
성용순 의장은 "청소년·청년의 AI 활용 역량 강화는 지역의 미래를 위한 중요한 과제"라며 "이번 연구가 동구의 AI 교육 활성화와 교육환경 개선에 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com