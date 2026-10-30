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정지선의 현대百 7년 만에 부회장 체제…지주사 차입금 10배 재무관리 시험대

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AI 핵심 요약

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  • 정지선 회장은 30일 전문경영인 부회장 체제를 복원했다
  • 현대지에프홀딩스는 내년 3월까지 지배구조 개편을 마무리한다
  • 현대백화점은 차입 부담 관리와 신규 출점에 속도를 낸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7년 만에 전문경영인 부회장 복원…'지배구조 2.0' 완수 과제
현대지에프홀딩스, 홈쇼핑 투자부문 흡수로 자본 효율성 극대화
백화점은 출점·디지털 전담 조직 구축해 新성장동력 확보 주력

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 정지선 현대백화점그룹 회장이 7년 만에 전문경영인 부회장 체제를 복원하며 지주사 중심의 지배구조 개편과 핵심 계열사의 성장전략에 속도를 낸다. 지주사는 그룹 자본배분과 포트폴리오 관리를 강화하고, 백화점은 신규 출점과 디지털사업 확대를 통해 성장동력을 확보하는 방향이다.

관건은 지주사 체제 완성 과정에서 늘어난 재무 부담을 관리하는 것이다. 현대지에프홀딩스의 별도 기준 차입금은 2023년 말 약 400억원에서 올해 6월 말 4200억원으로 10배 이상 증가했다. 계열사 지분 확보와 주주환원 등에 자금이 투입되면서 이자 비용도 늘었다.

이에 따라 현대지에프홀딩스 부회장으로 승진한 장호진 대표이사는 지배구조 개편을 마무리하는 동시에 계열사 배당수익을 확대하고 차입 부담을 관리해야 하는 과제를 안게 됐다. 현대백화점 역시 본업의 실적 개선을 이어가면서 신규 출점 투자와 부진한 자회사 수익성 회복을 병행해야 한다.

[AI 일러스트=남라다 기자]

◆전문경영인에 힘 싣고…지주사 중심 개편 마무리

30일 현대백화점그룹에 따르면 전날 임원인사와 조직개편을 동시에 단행한 가운데 지주회사인 현대지에프홀딩스의 향후 과제는 지배구조 개편의 완수다. 약 7년 만에 전문경영인 부회장 체제를 복원하며 장호진 현대지에프홀딩스 대표이사 사장과 박홍진 현대그린푸드 대표이사 사장을 각각 부회장으로 승진시켰다. 기존 경영진의 현장 경험을 바탕으로 주요 사업의 연속성을 유지하면서 실행력을 끌어올리려는 행보다.

현대지에프홀딩스 윤영식 부사장과 현대홈쇼핑 한광영 대표이사 부사장도 사장으로 승진한다. 인사는 내년 1월 1일 자다.

현대홈쇼핑은 오는 12월 15일을 목표로 사업부문과 투자부문을 인적분할한다. 이후 현대지에프홀딩스가 투자부문을 흡수합병하면 한섬과 현대퓨처넷은 지주사의 직접 자회사로 편입된다. 승인 절차 등을 거쳐 내년 3월 1일 전까지 지배구조 개편을 끝낸다는 구상이다.

이를 통해 현대홈쇼핑은 중간 지주사 역할을 내려놓고 본업에 전념하게 된다. 지주사는 계열사 투자와 사업 포트폴리오 관리를 전담하는 구조다. 직접 자회사로 전환되는 계열사들은 지분 보유 관련 규제 제약이 완화돼 신규 투자와 인수합병(M&A) 선택지가 한층 넓어진다.

장호진 현대지에프홀딩스 대표이사 부회장 [사진=현대지에프홀딩스 제공]

◆지분 출자·주주환원에 자금 압박…차입 부담 관리 관건

지주사 본연의 투자 기능을 정상 가동하려면 가중된 채무 부담을 관리하면서 주주가치 제고 기조를 이어가는 일이 장호진 부회장의 시급한 과제다. 지주회사 체제 전환을 위해 계열 주식을 적극 매입하고 자사주를 사들이면서 현대지에프홀딩스의 빚은 빠른 속도로 늘었다. 별도 기준 차입금은 2023년 말 400억원 수준에서 2024년 말 2250억원, 지난해 말 3350억원, 올해 6월 말 기준 4200억원으로 2년 반 사이에 10배 이상 치솟았다.

지분 취득뿐만 아니라 주주환원에 따른 현금 유출도 자금 사정을 압박했다. 2024년부터 올해 상반기까지 주주 배당에 약 1100억원, 자사주 확보에 501억원이 투입됐다. 이 기간 자체 영업 활동으로 거둬들인 현금(1119억원)과 지분 처분 대금(817억원)을 모두 끌어모았지만 유출액을 막기엔 역부족이었고 부족분은 외부 차입으로 충당했다.

[AI 인포그래픽=남라다 기자]

올해 들어 자금 수급 불균형은 더 깊어졌다. 상반기 별도 영업활동 현금유입은 454억원에 머물렀으나 배당(359억원)과 자사주 매입(501억원), 계열사 주식 취득(337억원) 등으로 벌어들인 돈을 넘어서는 현금이 빠져나갔다. 단기 대출 의존도가 늘면서 상반기 이자 비용만 83억원으로 전년 동기(40억원) 대비 두 배 넘게 늘었다.

현대홈쇼핑 잔여 주식을 넘겨받을 때는 주식 교환 방식을 써서 당장의 현금 지출은 피했지만, 주주가치 희석 방지용 1000억원 규모 자사주 소각 정책을 시행하면서 현금 유출세가 지속됐다. 지난 10월 22일 2차 매입분(500억원) 집행을 마치고 10월 말 중간배당(117억원)까지 이어지며 재무 부담이 가중된 상태다.

향후 자금 흐름의 전환점은 현대홈쇼핑 투자부문 합병 이후 들어올 계열사 배당금이다. 회사 측은 "한섬과 현대퓨처넷이 자회사로 전환되면 2027년 배당수익이 1000억원대까지 늘어날 것"이라고 설명했다.

현대백화점그룹 본사 사옥 전경 [사진=현대백화점그룹 제공] nrd@newspim.com

◆백화점 호조에도 연결 실적 뒷걸음…출점·디지털서 성장동력

현대백화점은 본업의 성장세를 이어가면서 수익 기반을 넓혀야 하는 상황이다. 올해 상반기 백화점 부문 별도 매출은 1조2764억원, 영업이익은 2460억원으로 전년 동기 대비 각각 8.3%, 47.7% 증가했다. 명품·패션 판매 호조와 외국인 고객 유입이 실적을 견인했다.

그러나 자회사 지누스가 같은 기간 568억원의 영업손실을 내면서 연결 실적에 부담을 줬다. 면세점은 영업이익 96억원으로 흑자 전환했지만 지누스의 손실을 상쇄하기에는 부족했다. 이에 따라 현대백화점의 상반기 연결 매출과 영업이익은 각각 2조181억원, 1781억원으로 전년 동기 대비 7.4%, 10.7% 감소했다. 본업 경쟁력을 높이는 동시에 기존 투자 자회사의 수익성을 회복해야 하는 과제를 안게 됐다.

현대백화점은 추가 성장 기반을 마련하기 위해 '신규점 프로젝트 추진본부'를 신설한다. 내년 더현대 부산을 시작으로 경북 경산과 광주광역시 등에서 추진하는 신규 출점 사업을 전담한다. 지역별 점포 개발을 단일 조직에서 통합 관리해 사업 추진 효율성을 제고하려는 조치다.

이와 함께 디지털 사업과 상품 기획 역량을 하나로 합친 '미래성장추진실'을 신설한다. 기존 디지털사업본부를 폐지하는 대신 플랫폼사업부의 명칭을 바꾼 '더현대Hi사업부'와 '디지털전략담당', 상품본부 산하에 있던 '자주MD사업부'를 미래성장추진실 아래 통합 배치한다. 차별화 상품 기획과 판매 채널을 단일 조직에서 유기적으로 연계해 시너지를 낸다는 구상이다. 미래성장추진실장은 류영민 전무가 맡는다.

이러한 전담 조직 신설은 오프라인과 디지털 영역 전반에서 사업 추진 속도와 수익 체질을 동시에 바꾸는 계기가 될 전망이다.

신규점 프로젝트 추진본부를 통해 거점별 대형 복합쇼핑몰 개발 절차에 속도를 붙이고 초기 비용 리스크를 줄이는 효과가 기대된다. 아울러 미래성장추진실을 통해 고마진 자주MD 제품을 디지털 채널 및 오프라인 매장과 연계함으로써 입점 수수료 의존도를 낮추고 영업이익률을 끌어올리는 체질 개선 효과도 예상된다.

nrd@newspim.com

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바이낸스, 8.4조원 해킹 당해…역대 최대 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 추정 피해액 63억 달러(약 8조 4,000억 원)에 달하는 암호화폐 업계 역사상 최대 규모의 해킹 사건이 발생했다고 블룸버그 통신이 30일(현지시간) 보도했다. 바이낸스는 소셜미디어 X를 통해 "추정 총 피해액은 약 63억"라며 "블록체인 파트너들과 협력하여 피해 자산을 동결했으며, 현재까지 약 30억 달러가 온체인에서 동결됐다"고 밝혔다. 바이낸스는 즉각 모든 가상자산의 입출금을 일시 중단했다. 비트코인 [사진=블룸버그] 바이낸스 측은 비상 상황에서 고객을 보호하기 위해 2018년에 조성한 '사용자 자산 보호 기금(SAFU)'을 언급하며, 모든 손실을 보상하겠다고 강조했다.  주요 스테이블코인 발행사인 테더와 서클 역시 해킹과 관련된 자금 각각 15억 달러 이상과 8억 달러 상당을 즉각 동결하며 사태 수습에 나섰다. 블록체인 정보업체 TRM 랩스는 이번 공격의 배후로 북한 정찰총국 산하의 엘리트 해킹 조직 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'를 지목했다. TRM 랩스는 "강력한 온체인 및 오프체인 정보에 근거해 이번 공격은 북한의 정예 해킹 부대인 트레이더트래이터의 소행으로 판단한다"며 "이러한 판단을 매우 확신한다"고 설명했다. 이번 해킹은 지난해 2월 가상자산 거래소 바이비트에서 발생했던 15억 달러 규모의 탈취 기록을 크게 뛰어넘는 역대 최대 피해다. 이번 사건으로 암호화폐 시장은 큰 충격을 받았다. 비트코인은 29일 미국 증시 마감 후 3% 하락했고, 아시아 거래에서도 추가로 3% 떨어져 7만 7천 달러 아래로 하락하며, 9월 이후 최저치를 기록했다. 기타 알트코인도 매도세를 보였다. 가뜩이나 트레이더들은 이번 주 암호화폐 시장의 큰 변동성에 대비했던 상황이라 충격이 크다. 30일 110억 달러 규모의 옵션 만기가 예정되어 있기 때문이다. 또한, 다음 주(11월 3일) 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 중 한 곳 또는 둘 다 탈환할 경우 암호화폐 산업에 대한 규제 강화로 이어질 우려도 있다.  한편, 사이버 보안 위협은 암호화폐 업계를 넘어 금융권 전체로 확산하는 양상이라고 블룸버그는 짚었다. 같은 날 예측시장 플랫폼 폴리마켓은 제3자 소프트웨어 제공업체가 해킹돼 국제 거래소 거래를 한 시간 동안 중단시켰다. 블록체인 분석 플랫폼 버블맵스는 X에 게시한 글에서 700명이 넘는 폴리마켓 사용자들이 270만 달러 상당의 자금을 잃었다고 주장했다. 한국 대신증권은 최근 고객 정보 유출과 미래에셋운용의 해킹 피해가 공개됐다. 일본에서도 GMO인터넷그룹의 외환거래 클라우드가 해킹 협박을 받는 등 전 세계 금융 시스템을 겨냥한 사이버 공격이 잇따르고 있다. wonjc6@newspim.com   2026-10-30 14:11
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서울 주택 매입 무주택자 44% 증가 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 서울 아파트 거래가 위축되는 가운데 올해 생애최초 부동산 매수자는 오히려 지난해보다 40% 이상 늘어났다. 서울 집값과 전셋값 상승세가 이어지면서 무주택 실수요자들이 가격이 더 오르기 전에 내 집 마련에 나선 것으로 풀이된다.  정부가 잇따라 주택공급 확대 방안을 내놓고 있지만 실제 입주까지는 상당한 시간이 필요한 상황이다. 특히 30대를 중심으로 첫 부동산 매수자가 크게 늘어나면서 공급 확대에 대한 기대보다 당장의 주거 불안이 매수 결정에 영향을 미치고 있다는 관측이 나온다. [AI일러스트 = 최현민 기자] ◆ 서울 첫 매수자 전국 대비 10배 이상 증가…30대가 절반 30일 업계에 따르면 서울 아파트 거래가 둔화하는 상황에서도 올해 생애최초 부동산 매수자가 지난해보다 크게 늘면서 주거 불안에 따른 실수요자의 매수 움직임이 이어질 수 있다는 전망이 나온다. 올해 1~9월 서울에서 생애 처음 부동산을 매수한 사람은 6만5750명이다. 이는 지난해 같은 기간 4만5711명보다 2만 39명(43.8%) 증가한 규모다. 같은 기간 전국 생애최초 매수자는 32만 471명에서 33만2358명으로 3.7% 증가하는 데 그쳤다. 전국 증가율이 한 자릿수에 머무른 반면 서울은 40% 넘게 늘면서 매수 지역이 서울에 집중된 것으로 나타났다.  경기도의 경우 9만6031명에서 10만8032명으로 12.5% 증가했지만 인천은 3만1255명에서 2만 664명으로 33.9% 감소했다.  연령별로는 30대의 증가세가 두드러졌다. 올해 1~9월 서울의 30대 생애최초 매수자는 3만5880명으로 지난해 같은 기간 2만2602명보다 58.7% 늘었다. 전체 서울 생애최초 매수자의 54.6%를 차지하는 규모다. 20대 역시 4552명에서 6699명으로 47.2% 증가했고 40대는 1만772명에서 1만3994명으로 29.9% 늘었다. 상대적으로 주택 마련 수요가 높은 30대를 중심으로 첫 부동산 매수가 확대된 모습이다. 월별로 보면 올해 서울 생애최초 매수자는 1월 6554명에서 4월 7341명으로 늘었고 8월에는 9353명까지 증가했다. 9월에는 8324명으로 전월보다 감소했지만 지난해 같은 기간 5983명과 비교하면 39.1% 높은 수준이다. ◆ 집값·전셋값 동반 상승…공급 확대에도 입주까지 '하세월' 생애최초 매수자가 늘어난 배경으로는 서울 주택가격 상승과 전세시장 불안이 거론된다. 주택 매매가격뿐 아니라 전세가격까지 오르면서 무주택 실수요자들의 주거비 부담이 커지고 있기 때문이다. 실제로 지난달 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 0.7% 상승했다. 강남권 일부 지역에서 가격 조정이 나타났지만 중랑구와 성북구, 서대문구 등 강북권을 중심으로 상승세가 이어지면서 서울 전체 아파트값은 오름세를 유지했다. 이달 들어서도 상승 흐름은 이어지고 있다. 10월 셋째 주 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.1% 상승했다. 상승폭은 전주보다 줄었지만 서울 전체 가격은 여전히 높은 수준의 상승 압력을 받고 있는 상황이다. 특히 전세시장에서도 가격 상승과 매물 부족 우려가 이어지면서 실수요자들의 주거 선택지가 좁아지고 있다. 전세 계약을 갱신하거나 월세 부담을 감수하는 대신 매매시장에 진입하려는 수요가 생길 수 있다는 분석이다. 이러한 상황에서 정부는 3기 신도시와 수도권 신규택지 조성 등을 통해 주택공급 확대에 속도를 내고 있다. 이날도 김포 아라와 구리 건원, 하남 등 수도권 신규택지 6곳에 7만6700가구를 공급하는 계획을 발표했다. 다만 신규택지에 공공택지 최단기 착공모델을 적용하더라도 실제 입주는 2033년에나 가능할 전망이다. 택지 지정과 보상, 기반시설 조성 등 후속 절차에 상당한 시간이 소요되는 만큼 단기간에 주택공급 효과를 기대하기는 어려운 상황이다. 특히 서울시와의 주택공급 협의가 좀처럼 진전을 보이지 못하면서 이번 신규택지 발표에서도 서울 내 공급부지는 포함되지 않았다. 신규 공급 물량이 모두 경기도에 집중된 만큼 이번 대책 역시 서울 주택시장의 수급 불안을 진정시키기는 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다. 당분간 공급계획이 실제 입주 물량으로 이어지기 전까지는 서울 주택가격과 전세가격의 움직임이 무주택자의 매수 결정에 영향을 미치면서 무주택자들의 매수세는 가파르게 증가할 것으로 예상된다.  업계 관계자는 "여러차례 대책을 내놓았지만 실제 입주까지는 최소 3년 이상이 소요되는 만큼 당장 집을 구해야 하는 무주택자들의 불안을 해소하기에는 한계가 있다"며 "서울 집값과 전셋값 상승세가 이어질 경우 가격이 더 오르기 전에 주택을 확보하려는 실수요자들의 움직임이 지속될 가능성이 있다"고 말했다. min72@newspim.com 2026-10-30 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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