현대차그룹, 새만금 현장사무소 개소…9조원 투자 '본격화'

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹은 30일 새만금사무소를 열고 투자사업 실행에 나섰다.
- 새만금사무소는 2027년 착공을 위한 인허가와 현안 조율을 맡는다.
- 현대차그룹은 새만금에 9조원을 투자해 5개 사업을 추진한다.
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AI데이터센터 5조8000억원 등 5개 사업 추진, 내년부터 단계별 착공 계획
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 현대자동차그룹이 새만금 대규모 투자사업의 원활한 추진을 위해 현장 거점을 마련하고 사업 실행에 속도를 낸다.
군산시는 30일 자동차융합기술원 미래모빌리티테크센터에서 '현대자동차그룹 새만금사무소 개소식'을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 신승규 현대자동차그룹 RH PMO본부 부사장, 문성요 새만금개발청장, 이원택 전북지사, 김재준 군산시장 등이 참석해 기념 촬영과 현판 제막식을 진행했다.
이번 사무소 개소는 지난 2월 27일 체결한 투자협약 이후 현대차그룹이 투자 이행을 위한 현장 기반을 구축했다는 데 의미가 있다.
그룹은 사무소를 중심으로 기업과 관계기관 간 협력을 강화하고 2027년 사업 착공을 위한 준비를 진행할 계획이다.
새만금사무소는 상주 인력을 배치해 공장 건설 관련 인허가와 정주 여건 개선 등 주요 현안을 관계기관과 직접 협의하는 역할을 맡는다.
투자계획 수립부터 행정절차까지 현장에서 조율해 사업 추진 과정의 협의 속도를 높인다는 구상이다.
현대차그룹은 새만금 112만4000㎡ 부지에 AI데이터센터와 로봇 제조·부품 클러스터, 수전해 플랜트, 태양광 발전시설, AI수소시티 등 5개 사업을 추진한다.
총 투자 규모는 약 9조원이며 이 가운데 AI데이터센터에 5조8000억원이 투입된다. AI데이터센터는 건축허가 절차를 진행 중으로 연내 관련 절차를 마무리하고 2027년 3월 착공하는 것이 목표다.
태양광 발전시설과 수소 생산시설은 2027년 말, 로봇 클러스터는 2028년 착공을 계획하고 있으며 주요 시설은 2029년 완공을 목표로 하고 있다.
lbs0964@newspim.com