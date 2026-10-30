부산범사련 "지역 공론장의 위기…국제신문 정상화해야"

AI 핵심 요약beta
- 부산범시민사회단체연합이 30일 국제신문 정상화를 촉구했다
- 단체는 투명한 정보 공개와 실행 계획 제시를 요구했다
- 시민사회단체 73곳은 노동권·편집권 보장을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산시민단체가 지역 신문이 회생 절차에 놓이자 정상화 방안을 요구하고 나섰다.
부산범시민사회단체연합은 30일 오전 11시 부산시의회 브리핑룸에서 국제신문 정상화를 촉구하는 기자회견을 하면서 "시민의 알 권리와 지역 공론장의 위기"라고 규정하며 "지역신문이 지역 현안을 전달하고 시민의 목소리를 대변해야 지방분권과 균형발전도 실질적인 의미를 가질 수 있다"고 말했다.
그러면서 "법원 회생 절차를 존중하는 것과 공적 설명 책임을 다하는 것은 별개의 문제"라고 진단하며 "회생 절차를 이유로 필요한 설명을 피해서는 안 되며, 책임 공방으로 정상화 논의를 늦춰서도 안 된다"고 직격했다.
그러면서 "국제신문 경영진과 관련 주체들이 정상화에 필요한 정보를 투명하게 공개하고 실행 가능한 계획과 구체적인 이행 일정을 제시해야 한다"며 "정부와 관계기관에는 회생 과정에서 노동자의 권리와 고용 안정, 편집권 독립, 신문의 지속적인 발행을 핵심 원칙으로 보장하라"고 요구했다.
이어 "국회와 지방자치단체에는 지역언론의 위기를 지역 공론장의 위기로 인식하고 제도적 지원책을 마련하라"면서도 "지원 과정에서 언론의 독립성이 훼손돼서는 안 된다"고 날을 세웠다.
부산범사련은 "지광 스님에게 국제신문과 관련한 역할과 책임을 국회에서 성실히 설명할 것"을 요구하며 "국회에는 불출석 사유의 타당성을 검토하고 필요한 절차에 따라 대응해야 한다"고 목소리를 높였다.
한편 시민사회단체와 원로 등도 국제신문의 기업회생 절차와 관련해 정상화와 회생계획안 인가를 요구하는 기자회견을 열었다. 지역 시민사회단체 73곳이 공동 성명에 참여한 것으로 전해졌다.
news2349@newspim.com