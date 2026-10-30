라이팅쇼·고보라이트 등 볼거리

누적 200만 명 찾은 대표 명소

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 수면 전문 브랜드 시몬스가 이천 시몬스 테라스에서 '크리스마스 트리 및 일루미네이션'을 오픈하고 연말 맞이에 나선다고 30일 밝혔다.

시몬스의 크리스마스 트리 및 일루미네이션은 지역 상생을 위해 2018년 시작한 ESG 문화 나눔 행사로 올해 9회째를 맞았다. 최근 3년 겨울 시즌 동안 평균 10만 명 이상의 방문객이 찾았으며, 인근 상권 매출이 30% 이상 상승하는 등 지역 경제 활성화에도 기여하고 있다. 누적 방문객은 약 200만 명에 달한다.

[사진=시몬스]

올해 일루미네이션의 테마는 '별빛 테라스, 크리스마스가 빛나는 곳'이다. 한 해 동안 수고한 이들에게 전달하는 위로와 응원의 메시지를 담아 공간 전체를 별빛 조명으로 다채롭게 꾸몄다. 운영은 오는 12월 27일까지 매일 오전 11시부터 저녁 8시까지 진행된다.

단지 입구 주차타워 연결부에는 빛의 터널과 6미터 높이의 대형 크리스마스 트리가 설치돼 눈길을 사로잡는다. 중정 건물 벽면을 따라 펼쳐지는 빛의 물결과 별 모양 오브제는 입체적이고 압도적인 빛의 공간을 완성한다.

핵심 포토존인 잔디정원에는 다채로운 트리로 구성된 '크리스마스 트리 포레스트'가 겨울밤을 낭만적으로 물들인다. 특히 올해는 팩토리움 외벽에 시몬스 로고와 별빛을 투사하는 고보라이트 연출을 처음 도입했다. 또한 조명이 음악에 맞춰 리드미컬하게 반짝이는 라이팅 쇼 '트윙클 타임'도 펼쳐진다.

시몬스 관계자는 "'크리스마스 트리 및 일루미네이션'은 매년 전국 각지에서 온 많은 분들이 겨울 정취를 만끽할 수 있는 시몬스의 대표적인 연말 문화 나눔 행사"라며 "특히 올해 유독 더 빛날 테라스는 가족과 연인, 친구들에게 따스한 응원과 위로를 전하며 특별한 연말 추억을 선사할 것"이라고 설명했다.

[AI Q&A]

Q1. 시몬스 테라스의 '크리스마스 트리 및 일루미네이션' 행사는 어떤 취지로 시작되었나요?

A1. 시몬스가 이천 지역사회의 일원이자 이웃으로서 지역 상생을 도모하기 위해 2018년부터 시작한 ESG 문화 나눔 행사로, 올해로 9회째를 맞이했습니다.

Q2. 올해 일루미네이션 행사의 핵심 테마와 메시지는 무엇인가요?

A2. 올해 테마는 '별빛 테라스, 크리스마스가 빛나는 곳(The STARLIT TERRACE – WHERE CHRISTMAS GLOWS)'입니다. 대내외 불확실성으로 지친 한 해를 보낸 모두에게 위로와 응원의 메시지를 전하는 의미를 담았습니다.

Q3. 올해 새롭게 도입되었거나 눈여겨볼 만한 연출 방식은 무엇이 있나요?

A3. 잔디정원 옆 팩토리움 외벽에 특정 문양을 빛으로 투사하는 '고보라이트' 조명 연출을 처음 선보였으며, 음악에 맞춰 조명이 춤추듯 반응하는 라이팅 쇼 '트윙클 타임'을 선보입니다.

Q4. 시몬스 테라스 일루미네이션의 운영 시간과 기간은 어떻게 되나요?

A4. 오는 12월 27일까지 운영되며, 매일 오전 11시부터 저녁 8시까지 관람이 가능합니다.

Q5. 해당 행사가 이천 지역 경제 및 상권에 미치는 영향은 어느 정도인가요?

A5. 누적 방문객이 200만 명을 넘어섰으며, 최근 3년 겨울 시즌 동안 평균 10만 명 이상이 방문하여 인근 상권 매출이 30% 이상 증가하는 등 지역 상권 활성화에 기여하고 있습니다.

stpoemseok@newspim.com