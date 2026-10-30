안양시 "외국인 유학생 대상 지역사회 교류 및 시의 매력 경험할 기회 확대"

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 30일 외국인 유학생 대상 팸투어를 진행했다
- 유학생들은 28일부터 이틀간 안양 역사와 문화를 체험했다
- 스마트도시센터 견학과 전통공예 체험으로 교류를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안양박물관·스마트도시통합센터 등 탐방
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 관내 대학에 재학 중인 외국인 유학생들을 대상으로 '헬로 안양(Hello Anyang) 팸투어'를 진행했다고 30일 밝혔다.
지난 28일부터 29일까지 이틀간 열린 이번 행사에는 대림대학교, 연성대학교 등에 재학 중인 외국인 유학생들이 참여해 안양의 역사와 문화를 체험하고 상호 교류하는 시간을 가졌다.
참가자들은 첫날 안양박물관과 김중업건축박물관을 찾아 지역의 역사와 건축 유산을 살펴보고 서울대 안양수목원을 방문해 가을 숲길을 둘러봤다.
둘째 날에는 안양시 스마트도시통합센터를 방문해 시의 첨단 안전·교통·재난 대응 시스템을 견학했으며, 자개 카드지갑 만들기 체험으로 한국 전통문화를 접했다.
29일 오후 안양시청에서 진행된 간담회에서 최대호 안양시장은 유학생들의 소감을 청취하고 격려했다.
최대호 안양시장은 "이번 팸투어가 외국인 유학생들에게 안양의 매력을 다채롭게 경험할 수 있는 계기가 됐기를 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com