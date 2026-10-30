경기도, 31일부터 임시 장암역 열차 운행 재개

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 30일 장암역 안전성 검증과 시험운행을 마쳤다.
- 임시 장암역은 31일부터 운행을 재개하고 셔틀버스는 종료된다.
- 도봉산~옥정 광역철도 공정률은 64%로 15.1㎞를 연결한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 도봉산~옥정 광역철도 건설에 따라 임시 휴업에 들어갔던 장암역의 안전성 검증과 철도종합시험운행을 마치고 오는 31일부터 임시 역사에서 열차 운행을 재개한다고 30일 밝혔다.
임시 장암역은 기존 역사 출입구 옆에 설치됐으며 휴업 기간동안 운행된 도봉산역~장암역 구간 무료 셔틀버스는 30일을 끝으로 운행 종료된다.
이번 임시 역사 개통은 도봉산~옥정 광역철도와 연결되는 새 장암역 건설을 위한 것으로 경기도는 기존 장암역을 철거하고 새 역사를 건설하는 기간에도 7호선 운행을 유지하기 위해 임시 역사를 마련했다.
경기도는 임시 역사 개통을 앞두고 서울교통공사 등 관계기관과 함께 건축·궤도·안전·신호·통신 등 13개 분야, 172개 항목에 대한 시설물 합동점검을 진행했다.
또한 외부 전문기관의 안전성 및 신뢰도 검증 시험, 운행 종사자 숙달 교육, 영업서비스 점검도 마쳤다.
지난 28일에는 국토교통부로부터 철도안전관리체계 변경 승인을 받아 임시 장암역 운영에 필요한 행정절차를 모두 완료했다.
박영신 경기도 철도건설과장은 "임시 장암역 개통 이후에도 이용객 안전과 불편 사항을 지속적으로 살피고 현장 대응에 만전을 기하겠다"며 "본선 공사가 차질 없이 진행되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
도봉산~옥정 광역철도는 서울 도봉산역에서 의정부 장암역과 탑석역을 거쳐 양주 고읍지구까지 15.1㎞를 연결하는 단선전철 사업으로 정거장 3곳이 들어서며 전체 공정률은 2026년 10월 기준 64%다. 총사업비는 8935억 원이다.
asj7376@newspim.com