셀트리온 옴리클로, 유럽 점유율 30%…신규 제품 성장 가속화

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온은 30일 옴리클로의 유럽 시장 점유율 30%를 기록했다고 밝혔다.
- 앱토즈마와 스테키마도 처방 확대와 입찰 수주로 판매 기반을 넓혔다.
- 신규 제품군 매출 비중을 바이오의약품의 70%까지 높일 계획이다.
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현장 중심 직판 전략 앞세워 연간 성장세 지속
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리은 알레르기 질환 치료제 '옴리클로'가 유럽 시장 점유율 30%를 기록했다고 30일 밝혔다. 자가면역질환 치료제 '앱토즈마'와 '스테키마'도 처방과 입찰 수주를 늘리며 판매 기반을 넓히고 있다.
셀트리온에 따르면 의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA) 기준 올해 2분기 옴리클로의 유럽 시장 점유율은 30%로 집계됐다. 지난해 하반기 유럽에 첫 오말리주맙 바이오시밀러로 출시된 이후 영국과 이탈리아에서 각각 47%, 25%의 점유율을 확보했다.
앱토즈마의 같은 기간 유럽 점유율은 전 분기 대비 약 두 배로 높아진 13%를 기록했다. 스페인과 포르투갈에서는 각각 32%, 66%였다. 스테키마는 이탈리아 토스카나와 에밀리아로마냐 등 주요 주정부 입찰을 수주하며 현지 점유율 28%를 확보했다.
기존 주력 제품인 램시마 제품군의 판매도 이어지고 있다. 정맥주사(IV)와 피하주사(SC)를 합친 점유율은 유럽 전체에서 70%, 유럽 주요 5개국(EU5)에서 77%를 기록했다.
올해 초 출시한 램시마IV 액상제형의 공급 계약도 확보했다. 셀트리온 네덜란드법인은 올해 3분기 현지 대학병원 7곳으로 구성된 병원그룹과 계약을 체결했다. 내년 2월부터 해당 그룹의 인플릭시맙 수요 전량을 램시마IV 액상제형으로 공급할 예정이다.
유플라이마는 EU5에서 점유율 30%로 1위를 유지했다. 베그젤마도 34%의 점유율로 오리지널 의약품을 앞서며 시장 선두를 지켰다.
셀트리온은 국가별 의료체계와 입찰 환경에 맞춘 직접판매 전략으로 신규 제품의 처방을 확대하고 있다. 올해 3분기 글로벌 신규 제품군 매출은 9058억원으로 바이오의약품 매출의 67%를 차지했다. 옴리클로의 3분기 누적 매출은 3205억원이었다.
회사는 판매 국가와 공급 채널을 넓히고 의료기관 대상 영업·마케팅을 강화해 신규 제품군의 매출 비중을 70%까지 높일 계획이다.
셀트리온 관계자는 "현장 중심의 맞춤형 직판 전략을 바탕으로 주요국 입찰 수주와 의료기관 처방 확대에 집중해 연말까지 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com