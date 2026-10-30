[로펌이슈] 바른·공익사단법인 정, '제9회 바른 의인상' 후보 공모

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 바른과 공익사단법인 정은 30일 의인상 후보 모집을 밝혔다
- 제9회 바른 의인상 후보 추천은 11월 1일부터 30일까지 받는다
- 심사위원단은 사회 기여도 등을 평가해 수상자를 선정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 바른과 공익사단법인 정이 사회 정의를 실현하고 어려운 이웃을 위해 헌신한 숨은 의인을 발굴하기 위한 '제9회 바른 의인상' 후보자를 모집한다.
법무법인 바른과 공익사단법인 정은 오는 11월 1일부터 30일까지 제9회 바른 의인상 후보자 추천을 받는다고 30일 밝혔다.
바른 의인상은 정의로운 사회를 위한 가치를 지키고 이를 실천한 사람들의 용기와 헌신, 소외된 이웃을 위해 묵묵히 봉사하는 사람들의 공동체 정신을 기리기 위해 2018년 제정됐다.
후보 추천을 희망하는 개인이나 단체는 공익사단법인 정 홈페이지에서 추천 양식 등 관련 서류를 내려받아 작성한 뒤 이메일로 제출하면 된다.
추천된 후보자는 학계와 시민단체, 언론계 인사로 구성된 심사위원단이 사회적 기여도와 기여한 역할의 가치 및 중요성 등을 종합적으로 평가해 최종 수상자를 선정한다.
수상자는 2027년 1월 초 공익사단법인 정 홈페이지를 통해 발표되며, 수상자에게는 상패와 부상이 수여된다.
고영한 공익사단법인 정 이사장은 "나눔과 헌신을 실천하는 의인들의 선행은 각박한 사회에 온기를 더하는 소중한 가치"라며 "제9회 바른 의인상을 통해 숨은 영웅들의 아름다운 이야기를 발굴하고 그들의 정신이 사회 전반에 퍼져나갈 수 있도록 많은 관심과 추천을 부탁드린다"고 말했다.
역대 수상자로는 일본군 위안부 피해자이자 인권운동가인 고(故) 김복동 할머니(제1회), 오랜 기간 어르신 목욕 봉사를 실천한 가수 현숙(제2회), 노숙인들의 자립을 도운 우연식 목사(제3회) 등이 있다.
제4회에는 고속도로 교통사고 부상자를 돕다가 숨진 고 이영곤 원장이 선정됐으며, 제6회에는 의료 취약계층을 위해 헌신한 최영아씨가 수상했다. 제7회 수상자는 고립·은둔 청년의 자립을 지원한 김옥란 푸른고래 리커버리센터장, 제8회 수상자는 35년간 공공의료 현장에서 정신과 진료에 헌신한 이종국 전 국립공주병원장이다.
한편 공익사단법인 정은 법무법인 바른이 법률서비스 사각지대에 놓인 이웃들에게 법률지원을 제공하기 위해 설립한 공익단체다.
abc123@newspim.com