KT나스미디어, 강남역에 옥외광고 매체 '더스퀘어 강남' 출시

AI 핵심 요약beta
- KT나스미디어는 30일 강남역 지하도상가에 옥외광고 매체를 출시했다.
- 더스퀘어 강남은 고해상도 LED와 기둥형 화면 등을 갖췄다.
- 트리플 캐노피와 동기화 기능으로 연계 광고 송출을 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3면 광고·다중 화면 동시 송출 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT나스미디어는 서울 강남역 지하도상가에 옥외광고 매체 '더스퀘어 강남(THE SQUARE GANGNAM)'을 출시했다고 30일 밝혔다.
더스퀘어 강남은 강남역 지하도상가의 주요 이동 동선에 대형 발광다이오드(LED) 디스플레이와 기둥형 화면, 디지털 캐노피 등을 설치한 광고 공간이다. 조명과 래핑 광고도 함께 운영한다.
주요 디지털 광고판에는 픽셀 간격이 0.9㎜인 고해상도 LED가 적용됐다. 특히 강남역 10·11번 출구에 설치된 '트리플 캐노피'는 3면을 LED 화면으로 구성해 파노라마 형태의 광고를 구현한다.
여러 광고판에 동일하거나 연계된 콘텐츠를 동시에 송출하는 동기화(Sync) 기능도 지원한다. 이를 통해 강남역 주요 동선의 광고판을 연계해 운영할 수 있다.
KT나스미디어는 주요 광고 시설에 준불연 소재를 적용했으며, 향후 주요 상권을 중심으로 옥외광고 사업을 확대할 계획이다.
허진영 KT나스미디어 미디어본부장은 "광고주의 다양한 마케팅 수요에 대응하는 광고 상품을 확대하고, 주요 상권을 중심으로 옥외광고 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com