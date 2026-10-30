KB자산운용, 고유가·고금리 불확실성에 적립식 투자 펀드 추천

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 30일 고유가·고금리 대응 상품 7종을 추천했다.
- 분할매수 전략은 시장 예측 부담을 줄이고 장기 자산 형성을 돕는다.
- 미국 주식·국내 밸류업·채권·자산배분 상품을 투자 대안으로 제시했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용이 고유가·고금리와 글로벌 경기 불확실성에 대응할 수 있는 방안으로 장기 적립식 투자 상품 7종을 추천했다.
30일 KB자산운용에 따르면 금융시장의 변동성이 커질수록 단기적인 시장 방향을 예측해 매매하기보단 일정한 주기로 투자하는 분할매수(Cost Averaging) 전략의 중요성이 커진다. 매수 시점을 분산하는 적립식 투자는 단기적인 시장 방향을 예측해야 하는 부담을 줄이고 장기적인 자산 형성을 추구할 수 있다.
우선 KB자산운용은 장기 성장 기회를 추구하는 투자자에게 'KB스타 미국 S&P500 인덱스', 'KB스타 미국 나스닥100 인덱스', 'KB 코리아밸류업액티브'를 제시했다.
KB스타 미국 S&P500 인덱스와 KB스타 미국 나스닥100 인덱스는 미국 대형 우량주에 분산 투자해 글로벌 주식시장의 성장 기회를 추구하는 상품이다. KB 코리아밸류업액티브는 기업 가치 제고와 주주환원 관련 정책 수혜가 기대되는 국내 우량 기업에 투자해 증시의 구조적 재평가 가능성을 겨냥한다.
채권형 상품으로는 'KB 내일드림 초단기채'와 'KB 한국종합채권액티브'를 추천했다. KB 내일드림 초단기채는 만기가 짧은 국내 채권과 단기금융상품 중심으로 운용한다. 익일(T+1일) 환매가 가능해 단기 대기자금 운용에 적합한 상품이다. KB 한국종합채권액티브는 국고채와 우량 회사채에 분산 투자하는 상품으로, 연 4.2% 수준의 만기수익률(YTM)을 바탕으로 인컴 수익을 추구하며 향후 채권 가격 상승에 따른 자본 차익도 기대할 수 있다.
자산배분형 상품으로는 'KB 올에셋 AI 솔루션 EMP'와 'KB 다이나믹 적격 TDF 2040'을 제안했다. KB 올에셋 AI 솔루션 EMP는 자체 개발한 딥러닝 인공지능(AI) 알고리즘 '앤더슨'을 활용해 글로벌 주식·채권·원자재 상장지수펀드(ETF) 등의 투자 비중을 조절한다. KB 다이나믹 적격 TDF 2040은 은퇴 시점에 맞춘 글라이드패스를 적용해 생애주기에 따라 위험자산 비중을 조절하며, 장기적인 자산 형성을 목표로 하는 투자자에게 적합하다.
장순모 KB자산운용 상품전략본부장은 "불확실성이 높은 시장일수록 투자 성과를 결정짓는 핵심은 장기 적립식 투자의 꾸준함"이라며 "미국 대표지수, 국내 밸류업 주식형 상품부터 채권형과 자산배분 솔루션까지 다양한 투자 대안을 통해 투자자들이 장기적으로 자산을 형성할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com